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Общество ,  
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В Алтайском крае прошел митинг против строительства мусорного завода

Жители Алтайского края вышли на митинг против строительства мусорного завода
Порядка тысячи жителей Павловска вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода, сообщила депутат Госдумы Прусакова. Завод общей мощностью 300 тыс. т в год планировалось построить в 2024-м
Фото: mariyaprusakova / Telegram
Фото: mariyaprusakova / Telegram

В Павловске (Алтайский край) около тысячи местных жителей вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы и первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова.

По ее словам, на митинг пришли 8 из 18 районных депутатов. «Участники митинга требовали отзыва депутатов, которые проголосуют за «мусорную стройку», — заявила она.

Прусакова также сообщила, что митингующими единогласна была принята резолюция. Как говорится в телеграм-канале местного отделения КПРФ, в ней содержится призыв остановить выделение земли, проектирование и строительство мусорного завода-полигона между сел Павловск, Елунино, Боровиково. Также предлагается провести публичные слушания по выбору альтернативного участка для строительства и инициировать процедуру отзыва тех районных депутатов, которые поддержат стройку.

По данным администрации Павловского района, совещание по вопросу строительства мусорного завода с участием депутатов и общественников состоялось на прошлой неделе. «Прошло обсуждение многих вопросов, касающихся места расположения завода, его основные характеристики, преимущества и недостатки, варианты транспортировки отходов, и многое другое. Тема перспективы строительства комплекса, безусловно, волнует всех жителей района. Идут бурные обсуждения в социальных сетях и мессенджерах, вызывая негатив и негодование жителей. Краевые и местные власти не предполагают скрывать что-то от населения», — говорилось в сообщении по итогам совещания.

РБК направил запрос в администрацию Павловского района и обратился за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Алтайского края

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В июне прошлого года Российский экологический оператор (РЭО) сообщил о планах строительства в Алтайском крае пяти комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью 600 тыс. т в год. Инвестиции оценивались в 8 млрд руб. Комплекс по переработке «Павловский» — самый крупный из планируемых. Его мощность составит 300 тыс. тонн в год. Он закроет половину потребностей региона в мощностях по переработке ТКО. Предполагалось, что объект может быть введен в эксплуатацию до 2024 года.

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Ранее в регионе планировалось построить два мусороперерабатывающих комплекса, первую очередь экотехнопарка в Первомайском районе планировалось запустить к концу 2022 года. Однако проект тогда был приостановлен из-за протестов местных жителей.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Виктория Хабарова
павловск Алтайский край митинг КПРФ мусороперерабатывающий завод

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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