В Алтайском крае прошел митинг против строительства мусорного завода

Порядка тысячи жителей Павловска вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода, сообщила депутат Госдумы Прусакова. Завод общей мощностью 300 тыс. т в год планировалось построить в 2024-м

Фото: mariyaprusakova / Telegram

В Павловске (Алтайский край) около тысячи местных жителей вышли на митинг против строительства мусороперерабатывающего завода, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы и первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова.

По ее словам, на митинг пришли 8 из 18 районных депутатов. «Участники митинга требовали отзыва депутатов, которые проголосуют за «мусорную стройку», — заявила она.

Прусакова также сообщила, что митингующими единогласна была принята резолюция. Как говорится в телеграм-канале местного отделения КПРФ, в ней содержится призыв остановить выделение земли, проектирование и строительство мусорного завода-полигона между сел Павловск, Елунино, Боровиково. Также предлагается провести публичные слушания по выбору альтернативного участка для строительства и инициировать процедуру отзыва тех районных депутатов, которые поддержат стройку.

По данным администрации Павловского района, совещание по вопросу строительства мусорного завода с участием депутатов и общественников состоялось на прошлой неделе. «Прошло обсуждение многих вопросов, касающихся места расположения завода, его основные характеристики, преимущества и недостатки, варианты транспортировки отходов, и многое другое. Тема перспективы строительства комплекса, безусловно, волнует всех жителей района. Идут бурные обсуждения в социальных сетях и мессенджерах, вызывая негатив и негодование жителей. Краевые и местные власти не предполагают скрывать что-то от населения», — говорилось в сообщении по итогам совещания.

РБК направил запрос в администрацию Павловского района и обратился за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Алтайского края

В июне прошлого года Российский экологический оператор (РЭО) сообщил о планах строительства в Алтайском крае пяти комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью 600 тыс. т в год. Инвестиции оценивались в 8 млрд руб. Комплекс по переработке «Павловский» — самый крупный из планируемых. Его мощность составит 300 тыс. тонн в год. Он закроет половину потребностей региона в мощностях по переработке ТКО. Предполагалось, что объект может быть введен в эксплуатацию до 2024 года.

Ранее в регионе планировалось построить два мусороперерабатывающих комплекса, первую очередь экотехнопарка в Первомайском районе планировалось запустить к концу 2022 года. Однако проект тогда был приостановлен из-за протестов местных жителей.