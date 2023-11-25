Опрос WSJ показал, что жители США перестали верить в американскую мечту

Опрос WSJ показал, что все меньше жителей США верят в американскую мечту

Только 36% опрошенных считают, что американская мечта по-прежнему осуществима

Все меньше и меньше жителей США верят в американскую мечту, следует из опроса Wall Street Journal/NORC.

Только 36% респондентов считают, что американская мечта по-прежнему осуществима. Для сравнения: в 2012 году так думали 53%, в 2016 году — 48%.

Опрос проводился с 19 по 24 октября. В нем приняли участие 1163 зарегистрированных избирателя. Погрешность составляет около четырех процентных пункта.

В 2022 году на вопрос газеты, могут ли люди, которые много работают, добиться успеха в Соединенных Штатах, около 68% ответили утвердительно — почти вдвое больше, чем сейчас.

Из тех, кто верит в эту концепцию, около 46% мужчин и только 28% женщин. Среди ее сторонников также больше американцев в возрасте 65 лет и старше.

По мнению половины опрошенных, жизнь в стране стала хуже, чем 50 лет назад. Лишь 30% полагают, что жить стало лучше.

Половина также согласилась с утверждением, что экономическая и политическая система «настроены против таких людей, как они», 39% не считают его правильным.

Весной прошлого года бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в том, что «всего за год с небольшим ему удалось убить, буквально убить американскую мечту». По его словам, Байден за 15 месяцев у власти «нанес больше ущерба, чем пять худших президентов в американской истории вместе взятые». При этом Трамп убежден, что «при правильном руководстве» США станут «больше, сильнее и могущественнее, чем когда-либо прежде».