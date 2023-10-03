Богатейшие американцы стали богаче на $500 млрд

Майкл Джордан стал первым профессиональным спортсменом, попавшим в список с состоянием в $3 млрд. Богатейшим американцем снова оказался Илон Маск ($251 млрд). Самые богатые люди в США так же богаты, как и прежде, отмечает Forbes

Майкл Джордан (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Журнал Forbes опубликовал список из 400 богатейших американцев в 2023 году, их совокупное состояние за год увеличилось на $500 млрд, чему способствовали восстановление фондовых рынков и технологический бум, связанный с искусственным интеллектом.

Подводя итоги минувшего года, Forbes отметил, что «самые богатые люди в США так же богаты, как и прежде».

Возглавил рейтинг основатель Tesla и Space Х, а также владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск с тем размером состояния, что и год назад — $251 млрд.

Почти на $100 млрд от Маска отстают основатель Amazon Джефф Безос ($161 млрд) и основатель Oracle Ларри Эллисон ($158 млрд), которые заняли второе и третье место соответственно. В пятерку также вошли инвестор Уоррен Баффетт ($121 млрд) и сооснователь Google Ларри Пейдж ($114 млрд).

В 2023 году минимальный размер капитала для попадания в рейтинг 400 богатейших американцев по версии Forbes вырос до $2,9 млрд, но, несмотря на это, в списке 18 новых участников, отмечается в материале.

Самым известным среди новых участников списка стал баскетболист Майкл Джордан ($3 млрд). Он первый профессиональный спортсмен, который вошел в этот рейтинг, указывает Forbes. За время спортивной карьеры Джордан заработал около $90 млн, но именно после ее завершения он сумел стать одним из богатейших американцев, обращает внимание газета.

В августе баскетболист продал контрольный пакет акций в клубе Charlotte Hornets (шестикратный чемпион НБА, сделка оценивается в $3 млрд), который более 10 лет назад купил за $275 млн. Сотрудничество с Nike только за минувший год могло принести Джордану $260 млн, отмечается в заметке.

Самой богатой из новичков списка оказалась Элизабет ДеЛюка ($8,2 млрд) — вдова основателя закусочных Subway Фреда ДеЛюки, который умер в 2015 году, оставив жене половину своего бизнеса. Наиболее молодой из новых участников списка — 38-летний Джош Кушнер ($3,6 млрд), который еще в возрасте 25 лет основал венчурную компанию Thrive Capital. Джош родился в семье застройщика Чарльза Кушнера, а его младший брат Джаред является зятем бизнесмена и экс-президента Дональда Трампа.