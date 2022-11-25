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Аптекам вынесли предостережения из-за цен на препарат от диабета

Росздравнадзор вынес предостережения аптекам из-за цен на препарат от диабета «Оземпик»
В середине ноября РБК писал, что датский препарат от диабета «Оземпик» продается в ряде аптек по цене в два-три раза выше предельной
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Росздравнадзор вынес предостережения 26 московским аптекам за превышение максимальной цены на препарат от диабета «Оземпик» (семаглутид) датской компании Novo Nordisk, говорится в сообщении ведомства. В середине ноября РБК писал, что почти в 30 столичных и подмосковных точках лекарство продавалось по цене в два-три раза выше предельной.

«В ходе мониторинга выявлено 26 юридических лиц, чьи цены на лекарственный препарат «Оземпик» варьируются от 12 тыс. до 24 тыс. руб.», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что всего объявлено 42 предостережения, в частности по факту завышенных цен на препарат, который продается в виде растворов для подкожного введения с дозировками 1 мг и 0,25 мг. Предостережения зарегистрированы в едином реестре проверок (ЕРКНМ) и направлены юрлицам, их названия в сообщении Росздравнадзор не указывает.

«Оземпик» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 год. В госреестре лекарственных средств его предельная зарегистрированная цена составляет 5,8 тыс. руб. Таким образом, максимальная цена с учетом НДС не должна превышать в рознице 7,7 тыс. руб.

В середине ноября РБК писал, что в 30 аптеках Москвы и Подмосковья «Оземпик» продается по цене в два-три раза выше предельной. Это следовало из данных онлайн-справки Aptekamos.ru. В «Еврофарме» и «ЛекарьФарме» РБК тогда подтверждали наличие препарата по 16 тыс. руб., в «МедЗдраве» — по 23 тыс. руб. за упаковку 1,5 мл. При этом в аптеках, которые есть в приложении федеральной системы обязательной маркировки «Честный знак», в частности в сетях «Столички», «Нео-Фарм» и «Аптека. A.v.e», его не было.

В Росздравнадзоре РБК говорили, что завышение отпускной цены считается нарушением, и пообещали провести проверку.

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