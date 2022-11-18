Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга России

Фото: Станислава Новго / РБК

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 ноября 2022 года, сообщил РБК представитель Росавиации. Это 43-й раз с начала года.

Решение затрагивает аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Геленджика, Воронежа, Курска, Краснодара, Ростова-на Дону, Липецка, Симферополя и Элисты.

Запрет был введен с 24 февраля после начала спецоперации на Украине. Зона полетов над этими городами был признана небезопасной для гражданских воздушных судов. С тех пор сроки закрытия воздушного пространства неоднократно продлевались, последний раз — до 21 ноября.

Авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Курске в период простоя аэропорта занялись его ремонтом. За время, пока ограничены полеты, там провели работы на фасаде здания и начали внутреннюю отделку. Полностью завершить реконструкцию аэропорта намерены к февралю 2024 года.