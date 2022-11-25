FT узнала об изучении Adidas данных о неподобающем поведении Канье Уэста

Бывшие сотрудники компании также обвинили руководителей Adidas, которые, по их словам, знали о неподобающем поведении Канье Уэста, продолжавшееся годами, но закрывали на это глаза, пишет издание

Фото: RINGO CHIU / EPA / ТАСС

Компания Adidas начала расследовать утверждения о некорректном поведении рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление компании.

По данным издания, бывшие члены команды, участвовавшей в создании в месте с рэпером бренда «Yeezy», опубликовали письмо, в котором утверждалось, что руководители Adidas знали о его неподобающем поведении, которое продолжалось годами, но закрывали на это глаза.

Как передает Rolling Stone, Уэст показал интимную фотографию своей бывшей жены Ким Кардашьян, а также откровенное видео с ней сотрудникам компании. Помимо этого в письме говорилось, что рэпер якобы создавал культуру страха и запугивания, включая «годы словесных оскорблений».

«В настоящее время неясно, соответствуют ли действительности обвинения, выдвинутые в анонимном письме. Мы относимся к этим утверждениям очень серьезно и приняли решение немедленно начать независимое расследование этого вопроса, чтобы разобраться с обвинениями», — говорится в заявлении.

Adidas 25 октября сообщила о разрыве контракт с Канье Уэстом на фоне его высказываний, вызвавших скандал. Представители компании заявили, что не поддерживают антисемитизм и любые высказывания, разжигающие ненависть. Из-за расторжения контракта с рэпером Adidas оценила потери в $246 млн.

В начале октября Канье Уэст представил новую коллекцию одежды собственного бренда YZY SZN 9 на показе в рамках Недели моды в Париже. Он пришел в кофте черного цвета, на которую белым шрифтом была нанесена фраза White Lives Matter («Жизни белых важны»). В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) Уэст написал: «Все знают, что Black Lives Matter («Жизни черных важны») был обманом, с этим покончено».

Также рэпера заблокировали в Twitter за антисемитские высказывания. После этого в одном из подкастов Уэст пожаловался на то, что его заблокировали «еврейские СМИ».

Ранее Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2024 году. «Да <...> Мы двигаемся вперед в будущее», — заявил рэпер, отвечая на вопрос о том, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру.

На видеозаписи он также показывает одежду с надписями «Ye24», где Ye может означать его псевдоним, а цифра 24 может символизировать 2024 год, когда состоятся следующие выборы главы государства, отмечала New York Post.