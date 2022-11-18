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Глава фонда ВЦИОМа назвал главный страх россиян

Страх начала военных действий у россиян обогнал страх социальной несправедливости и падения доходов
Воронка от разорвавшегося снаряда в приграничном белгородском селе Логачевка
Воронка от разорвавшегося снаряда в приграничном белгородском селе Логачевка (Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости)

Главный страх россиян сейчас — это страх начала военных действий, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМа Константин Абрамов на 2-м Всероссийском форуме «Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы».

Опрос проводился среди 1600 россиян старше 18 лет.

«На сегодняшний день мы видим: на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно. На втором месте страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, на третьем месте страх снижения доходов, в то время как достаточно хорошие данные мы видим по ситуации с разгулом преступности», — пояснил Абрамов.

В конце 2021 года, как показывали опросы ВЦИОМа, главным страхом россиян был рост цен: его назвали 75% опрошенных. Второе место с результатом по 74% разделили страхи социальной несправедливости и снижения доходов. Страх от риска начала военных действий испытывали только 27% опрошенных.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян поддерживают сохранение традиционных элементов новогодних праздников — детских елок, оформления улиц и торговых центров, несмотря на спецоперацию на Украине. 96% полагают, что детские праздники и новогодние елки следует сохранить, 85% опрошенных также высказались за праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок. Правда, опрошенные считают, что оформление и праздники должны быть скромнее.

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