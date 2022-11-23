ЦБ сообщил, что за квартал со счетов россиян похитили рекордную сумму

В третьем квартале мошенники смогли украсть у банковских клиентов почти 4 млрд руб., следует из статистики регулятора. Банки вернули минимальную долю похищенных средств — всего 3,4%

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Кибермошенники в третьем квартале 2022 года украли у россиян почти 4 млрд руб., осуществив денежные переводы без согласия клиентов. Это рекордная сумма за квартал минимум с начала 2019 года, когда ЦБ начал публиковать статистику в новом формате, следует из обзора регулятора об инцидентах при переводе денежных средств.

До этого Банк России публиковал данные только за весь год и учитывал только операции по картам. Для сравнения за целый 2018 год мошенники похитили у банковских клиентов 1,3 млрд руб.

В целом объем похищенных средств в третьем квартале 2022 года за год вырос на 30% на фоне сокращения числа мошеннических операций на 10% — с 256 тыс. до 229,7 тыс. Вместе с суммой похищенных средств выросла и доля социальной инженерии — методов обмана, при которых человек самостоятельно переводит деньги мошенникам или сообщает им необходимые данные карты или личного кабинета мобильного банка. В третьем квартале 2022 года этот показатель составил 54,1%, год назад — 41%, до этого больше было только в первом квартале 2021 года — 56,2%. Банки смогли возместить минимальную долю похищенных средств — всего 3,4%. Для сравнения в третьем квартале прошлого года эта доля составляла 7,7%.

«Сейчас банки по закону не обязаны возвращать деньги в таких случаях (в случаях социальной инженерии. — РБК). Банк России вместе с участниками рынка и экспертами предлагает изменить законодательство, чтобы люди могли рассчитывать на возврат денег даже тогда, когда они были введены в заблуждение и поэтому перевели средства на счета злоумышленников. Такой законопроект уже рассматривается в Госдуме», — приводятся в сообщении регулятора слова директора департамента информационной безопасности Банка России Вадима Уварова.

Наибольший объем средств мошенники смогли украсть через банковские мобильные приложения и интернет-банк — 2,7 млрд руб., из которых банки вернули клиентам только 1%. Большую часть средств кредитные организации возместили при оплате товаров и услуг на мошеннических сайтах — 13,7% от похищенных 592 млн руб.

Также в третьем квартале выросло число фишинговых атак на банковских клиентов — на 61,9%, до 3,2 тыс., а также хакерских атак на сами банки — на 23,4%, до 132 инцидентов.

За июль—сентябрь 2022 года ЦБ инициировал блокировку 3,9 тыс. мошеннических сайтов, а всего за девять месяцев текущего года — более 10 тыс., что почти на 68% больше, чем годом ранее. Также за отчетный период по инициативе регулятора было заблокировано более 280 тыс. телефонных номеров, которые использовались мошенниками для обмана банковских клиентов и последующей кражи их средств. Это превышает аналогичный показатель прошлого года в 10 раз. В большинстве случаев киберпреступники звонили гражданам с мобильных номеров.