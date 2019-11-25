СМИ узнали о госпитализации экс-главы Коми из СИЗО «Лефортово»

По данным СМИ, состояние Вячеслава Гайзера удовлетворительное. Спустя определенное время его вернут в следственный изолятор

Вячеслав Гайзер (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Бывшего руководителя республики Коми Вячеслава Гайзера доставили из СИЗО «Лефортово» в больницу на обследование. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, состояние здоровья бывшего руководителя региона оценивается как удовлетворительное. Указывается, что спустя несколько дней он будет возвращен в следственный изолятор.

Собеседник агентства «РИА Новости» подтвердил отправку Гайзера в больницу. По его словам, критических проблем со здоровьем у экс-главы Коми нет. Не исключено, что в СИЗО его вернут в ближайшее время.

Адвокат Гайзера Дарья Евменина заявила агентству ТАСС, что «сотрудники СИЗО вовремя отреагировали» на состояние здоровья ее подзащитного. При этом она не прокомментировала, что стало причиной врачебного вмешательства.

Вячеслав Гайзер занимал должность главы Республики Коми с 2010 по 2015 год, он также являлся членом высшего политсовета «Единой России». В сентябре 2015 года его арестовали по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. Согласно версии следствия, с 2006 года она нанесла региональному бюджету ущерб на 4,5 млрд руб.

10 июня Замоскворецкий районный суд приговорил Гайзера к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн руб. по делу о мошенничестве.

18 октября Мосгорсуд признал приговор Гайзеру законным.