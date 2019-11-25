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На экс-главу Печорского района завели дело об оскорблении власти
Видеозапись, на которой Дмитрий Сопотов нецензурно выражается в адрес инспекторов ГИБДД, появилась в середине ноября, а сам инцидент произошел еще в мае. В середине ноября он ушел в отставку
Дмитрий Сопотов (Фото: pechory.reg60.ru)

В отношении бывшего главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ГИБДД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

По версии следователей, инцидент произошел 31 мая возле приемного покоя одной из местных больниц. «Сопотов нецензурно высказывался в адрес инспектора ГИБДД. Поскольку это слышали и наблюдали другие лица, он фактически публично оскорбил представителя власти», — говорится в сообщении.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

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О том, что Дмитрий Сопотов оскорбил сотрудников ГИБДД, стало известно две недели назад. В Сети опубликовали видеозапись, на которой глава района нецензурно высказался в адрес полицейских. Сам инцидент, как выяснилось позднее, произошел еще в мае. Тогда инспекторы, как сообщала «Псковская лента новостей», остановили автомобиль директора МП «Благоустройство», в котором ехали руководитель предприятия Георгий Осипов и Сопотов. Чиновник в разговоре с полицейским сказал, что ни в одном районе автомобили с людьми такого статуса не останавливают, назвал одного из инспекторов «шестеркой» и заявил полицейскому, что тот ему ничего не сделает.

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Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку

По данному факту администрация Псковской области и региональное отделение «Единой России» начали проверку. Сам Сопотов, комментируя появившуюся в интернете запись, заявил, что повышенный тон и нецензурная брань, которые он допустил в разговоре с сотрудниками ГИБДД, были с его стороны сиюминутной импульсивной реакцией на ситуацию, связанную с задержанием находившегося за рулем Осипова якобы в нетрезвом состоянии. «Я скажу так: все суды выиграны, там этого не было. Ехал человек, остановили, провели какие-то экспертизы <...> Там не было никакого прецедента, и это доказал суд, экспертиза», — отметил глава района.

Он добавил, что осознал неправильность своих действий и что на следующий день после инцидента все вопросы с полицейским были обсуждены. Сопотов указал на то, что является эмоциональным человеком, но такая манера поведения для него несвойственна.

14 ноября на сайте областной администрации появилась информация о том, что Сопотов ушел в отставку на фоне этого разбирательства. На сайте Печорского района по-прежнему указано, что Сопотов находится в должности главы района.

Авторы: Михаил Юшков, Роман Кирьянов
Теги: глава района, Псковская область, уголовное дело
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Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку
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