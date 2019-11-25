На экс-главу Печорского района завели дело об оскорблении власти

Видеозапись, на которой Дмитрий Сопотов нецензурно выражается в адрес инспекторов ГИБДД, появилась в середине ноября, а сам инцидент произошел еще в мае. В середине ноября он ушел в отставку

Дмитрий Сопотов (Фото: pechory.reg60.ru)

В отношении бывшего главы Печорского района Псковской области Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело по факту оскорбления сотрудника ГИБДД. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

По версии следователей, инцидент произошел 31 мая возле приемного покоя одной из местных больниц. «Сопотов нецензурно высказывался в адрес инспектора ГИБДД. Поскольку это слышали и наблюдали другие лица, он фактически публично оскорбил представителя власти», — говорится в сообщении.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

О том, что Дмитрий Сопотов оскорбил сотрудников ГИБДД, стало известно две недели назад. В Сети опубликовали видеозапись, на которой глава района нецензурно высказался в адрес полицейских. Сам инцидент, как выяснилось позднее, произошел еще в мае. Тогда инспекторы, как сообщала «Псковская лента новостей», остановили автомобиль директора МП «Благоустройство», в котором ехали руководитель предприятия Георгий Осипов и Сопотов. Чиновник в разговоре с полицейским сказал, что ни в одном районе автомобили с людьми такого статуса не останавливают, назвал одного из инспекторов «шестеркой» и заявил полицейскому, что тот ему ничего не сделает.