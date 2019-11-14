Оскорбивший сотрудников ГИБДД глава Печорского района ушел в отставку

Глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов ушел в отставку после появления видео, где он с использованием нецензурной лексики критикует сотрудников ГИБДД. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

«Я искренне сожалею о произошедшем инциденте. Приношу свои извинения сотрудникам полиции и жителям Печорского района». — говорится в тексте обращения главы района.

Ранее «Псковская губерния» опубликовала видеозапись, где Сопотов оскорбляет представителей полиции, после того как сотрудник ГИБДД останавливает машину для досмотра. Сам инцидент произошел в мае, однако стал достоянием общественности в ноябре. В связи с этим начальник УМВД по Псковской области принял решение провести проверку ролика.

Дмитрий Сопотов был избран главой Печорского района на выборах 10 сентября 2017 года. До этого работал заместителем главы администрации района, курируя социальную сферу.