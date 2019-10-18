СМИ сообщили о планах Минпромторга приостановить повышение утильсбора

Минпромторг может отказаться от повышения утилизационного сбора за автомобили. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания сообщили, что после прошедшего 17 октября совещания с автопроизводителями министерство подтвердило свои намерения отказаться от дифференциации компенсации утильсбора, а также от увеличения барьера для импорта машин.

Обсуждение резкого повышения утильсбора ведомство фактически может отложить на несколько лет и вернуться к нему в 2021 году.

О предстоящем значительном росте утилизационного сбора сообщалось в сентябре. Минпромторг предлагал повысить его с января 2020 года. Для легковых автомобилей увеличение могло составить 110%.