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СМИ сообщили о планах Минпромторга приостановить повышение утильсбора

Минпромторг может отказаться от повышения утилизационного сбора за автомобили. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания сообщили, что после прошедшего 17 октября совещания с автопроизводителями министерство подтвердило свои намерения отказаться от дифференциации компенсации утильсбора, а также от увеличения барьера для импорта машин.

Обсуждение резкого повышения утильсбора ведомство фактически может отложить на несколько лет и вернуться к нему в 2021 году.

О предстоящем значительном росте утилизационного сбора сообщалось в сентябре. Минпромторг предлагал повысить его с января 2020 года. Для легковых автомобилей увеличение могло составить 110%.

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Дилеры предупредили Путина об уходе автобрендов с рынка из-за утильсбора

После этого автодилеры направили Владимиру Путину письмо, в котором предупредили, что резкий рост утильсбора на фоне падения реальных доходов населения приведет к повышению стоимости автомобилей, закрытию дилерских центров и увольнению тысяч сотрудников.

Теги: утилизационный сбор, Минпромторг, автомобили
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