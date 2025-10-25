 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Челябинская полиция нашла подростков во время ночного рейда киберклубов

По данным полиции, у подростков были с собой электронные сигареты и энергетические напитки. Родителям грозит штраф до 5 тыс. руб.

В Челябинске полицейские во время ночного профилактического рейда в киберклубах выявила подростков, которые были без взрослых, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области.

Проверку проводили на территории Центрального и Советского района Челябинска.

«В ходе проведенных рейдов, полицейскими выявлены подростки, находящиеся в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых, что является нарушением действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Как уточнила полиция, у некоторых подростков были с собой электронные сигареты и энергетические напитки.

Затем полиция вызвала в клуб родителей подростков. На них составили административные протоколы по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Максимальный штраф по статье может достигать ₽5 тыс.

С подростками и их родителями провели профилактические беседы.

«Собранные сотрудниками полиции административные материалы будут направлены на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска», — уточнили в ведомстве.

Технологии и медиа
Фото:Наталья Костикова / Shutterstock

В конце июля на улице Забелина в Москве подростки устроили драку со стрельбой во дворе дома. Как рассказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк, компания молодых людей сидела на скамейке рядом с детской площадкой, мимо них прошла пара — мужчина с девушкой. Молодые люди вступили в перепалку.

Один из злоумышленников выстрелил. В ответ мужчина также произвел выстрел и скрылся с места происшествия. Один из подростков забрал оружие у приятеля и погнался за ним. Личности участников конфликта установили, всего в отдел МВД доставили 12 человек. В их отношении составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
полиция Челябинск подростки родители клуб проверка
