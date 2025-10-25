Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу

Наркодилеры начали подмешивать наркотик в соки и специи, отправляемые в Европу из Южной Америки, так, чтобы его не засекали при проверках. Затем в нелегальных лабораториях кокаин извлекают обратно, сообщила немецкая полиция

Фото: Stockah / Shutterstock

Наркокартели придумали новые способы провоза кокаина в Европу — его стали прятать в поставках фруктового сока и специй. Об этом рассказал глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх, представляя новый отчет о деятельности организованной преступности, передает Bild.

«В последние годы мы также наблюдаем тенденцию, когда организованные преступные группировки используют химические процессы для добавления кокаина в экспортные товары, такие как специи, фруктовые соки или пластик, отправляемые из Южной Америки в Европу», — сообщил он.

Кокаин подмешивают в продукты так, чтобы его невозможно было обнаружить при контроле в портах или аэропортах. По словам Мюнха, впоследствии наркотик снова извлекают из смесей в нелегальных лабораториях, которые находятся в промзонах.

Кроме того, наряду с обычными схемами, такими, как передача груза в открытом море, контрабандисты стали чаще использовать мини-подлодки, скоростные надувные лодки и даже специальные «капсулы» для перевозки наркотиков под водой.

Как пишет Bild со ссылкой на данные ВКА, в последние годы основные маршруты контрабанды наркотиков сместились из Бельгии и Нидерландов в Испанию и Францию.

Европейское агентство по наркотикам (EUDA) в отчете за 2024 год заключило, что доступность почти всех видов наркотических веществ в Евросоюзе остается высокой, несмотря на борьбу с контрабандой. Почти 70% изъятий наркотиков таможенными органами происходит в портах Европейского союза, при этом крупные партии, в частности кокаина, обнаруживаются в интермодальных грузовых контейнерах, говорилось в отчете. Например, в 2023 году Испания сообщила о крупнейшем в своей истории изъятии кокаина в одной партии: 9,5 т наркотика были спрятаны в бананах из Эквадора.

В период с января 2019 года по июнь 2024 года в морских портах ЕС или при транзите в них было изъято более 1,8 тыс. т запрещенных наркотиков. При этом 68% из них (1244 т) было перехвачено в морских портах самого ЕС, а остальная часть — за пределами Евросоюза, но в составе грузов, направлявшихся в него. Около 1507 т (83%) было изъято на контейнеровозах.

«Методы, используемые преступными группировками, действующими в этой сфере, становятся всё более изощренными, включая хорошо задокументированные случаи проникновения в цепочки поставок и эксплуатации ключевых сотрудников посредством запугивания и коррупции», — оценивала ситуацию служба.

Попытки контрабанды наркотиков, в том числе в пищевой продукции, регистрируются и в России. Так, в сентябре сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы обнаружили на судне, прибывшем из Эквадора в Петербург, партию кокаина весом более 1,5 т. Наркотики были спрятаны в грузах с бананами. В том же месяце в Подмосковье была остановлена фура с 21 т молдавских яблок, внутри был найден тайник с 300 кг клефедрона, метадона и гашиша.