 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу

Наркодилеры начали подмешивать наркотик в соки и специи, отправляемые в Европу из Южной Америки, так, чтобы его не засекали при проверках. Затем в нелегальных лабораториях кокаин извлекают обратно, сообщила немецкая полиция
Фото: Stockah / Shutterstock
Фото: Stockah / Shutterstock

Наркокартели придумали новые способы провоза кокаина в Европу — его стали прятать в поставках фруктового сока и специй. Об этом рассказал глава федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх, представляя новый отчет о деятельности организованной преступности, передает Bild.

«В последние годы мы также наблюдаем тенденцию, когда организованные преступные группировки используют химические процессы для добавления кокаина в экспортные товары, такие как специи, фруктовые соки или пластик, отправляемые из Южной Америки в Европу», — сообщил он.

Кокаин подмешивают в продукты так, чтобы его невозможно было обнаружить при контроле в портах или аэропортах. По словам Мюнха, впоследствии наркотик снова извлекают из смесей в нелегальных лабораториях, которые находятся в промзонах.

Кроме того, наряду с обычными схемами, такими, как передача груза в открытом море, контрабандисты стали чаще использовать мини-подлодки, скоростные надувные лодки и даже специальные «капсулы» для перевозки наркотиков под водой.

CNN узнал о секретном обосновании для казни наркоторговцев в США без суда
Политика
Фото:Pete Hegseth / X

Как пишет Bild со ссылкой на данные ВКА, в последние годы основные маршруты контрабанды наркотиков сместились из Бельгии и Нидерландов в Испанию и Францию.

Европейское агентство по наркотикам (EUDA) в отчете за 2024 год заключило, что доступность почти всех видов наркотических веществ в Евросоюзе остается высокой, несмотря на борьбу с контрабандой. Почти 70% изъятий наркотиков таможенными органами происходит в портах Европейского союза, при этом крупные партии, в частности кокаина, обнаруживаются в интермодальных грузовых контейнерах, говорилось в отчете. Например, в 2023 году Испания сообщила о крупнейшем в своей истории изъятии кокаина в одной партии: 9,5 т наркотика были спрятаны в бананах из Эквадора.

В период с января 2019 года по июнь 2024 года в морских портах ЕС или при транзите в них было изъято более 1,8 тыс. т запрещенных наркотиков. При этом 68% из них (1244 т) было перехвачено в морских портах самого ЕС, а остальная часть — за пределами Евросоюза, но в составе грузов, направлявшихся в него. Около 1507 т (83%) было изъято на контейнеровозах.

«Методы, используемые преступными группировками, действующими в этой сфере, становятся всё более изощренными, включая хорошо задокументированные случаи проникновения в цепочки поставок и эксплуатации ключевых сотрудников посредством запугивания и коррупции», — оценивала ситуацию служба.

Попытки контрабанды наркотиков, в том числе в пищевой продукции, регистрируются и в России. Так, в сентябре сотрудники ФСБ и Федеральной таможенной службы обнаружили на судне, прибывшем из Эквадора в Петербург, партию кокаина весом более 1,5 т. Наркотики были спрятаны в грузах с бананами. В том же месяце в Подмосковье была остановлена фура с 21 т молдавских яблок, внутри был найден тайник с 300 кг клефедрона, метадона и гашиша.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
наркотики кокаин контрабанда Евросоюз соки специи
Материалы по теме
Посол Венесуэлы обвинил США в выборе темы наркотиков как казус белли
Политика
Трамп показал видеокадры уничтожения «огромной подлодки» с наркотиками
Политика
CNN узнал о секретном обосновании для казни наркоторговцев в США без суда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников Политика, 15:53
Задержанный шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию Политика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России Политика, 15:43
В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света Общество, 15:33
Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения Спорт, 15:32
В Мытищах началась сборка новых поездов «Москва-2026» Город, 15:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 15:17
В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах Политика, 15:13
Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу Общество, 15:11
Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве Общество, 15:00
Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России Спорт, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55