В Москве спрогнозировали пасмурную и прохладную погоду
Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.
Дневная температура будет колебаться около 10 градусов, что создаст ощущение прохлады, особенно при влажности в 81%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4,3 м/с, принося с собой легкие дожди. Атмосферное давление будет составлять около 739 мм рт. ст.
До конца недели ожидается небольшое снижение температуры, как днем, так и ночью, с максимальными значениями около 8 градусов и минимальными — до 5. Вероятность осадков останется высокой, однако они будут скорее умеренными, чем обильными. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах от 736 до 742 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
На этой неделе специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в последней декаде октября в Москве не ожидаются снег и мороз. При этом дожди будут наблюдаться почти ежедневно. Их причина — глубокий циклон с центром над югом Скандинавии. Он также принесет потепление — дневная температура воздуха вновь поднимется до 10 градусов, а среднесуточная будет выше нормы на несколько градусов.
