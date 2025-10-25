 Перейти к основному контенту
0

В Москве спрогнозировали пасмурную и прохладную погоду

Новости Москвы

Жителей Москвы сегодня ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

Дневная температура будет колебаться около 10 градусов, что создаст ощущение прохлады, особенно при влажности в 81%. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4,3 м/с, принося с собой легкие дожди. Атмосферное давление будет составлять около 739 мм рт. ст.

До конца недели ожидается небольшое снижение температуры, как днем, так и ночью, с максимальными значениями около 8 градусов и минимальными — до 5. Вероятность осадков останется высокой, однако они будут скорее умеренными, чем обильными. Атмосферное давление будет варьироваться в пределах от 736 до 742 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Вильфанд заявил, что теплой погоды в этом году больше не будет
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На этой неделе специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в последней декаде октября в Москве не ожидаются снег и мороз. При этом дожди будут наблюдаться почти ежедневно. Их причина — глубокий циклон с центром над югом Скандинавии. Он также принесет потепление — дневная температура воздуха вновь поднимется до 10 градусов, а среднесуточная будет выше нормы на несколько градусов.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Москва Погода
