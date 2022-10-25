ЦБ предложил разрешить мобилизованным досрочно расторгать договоры ОСАГО

Мобилизованные смогут вернуть деньги за неистекший период действия полиса ОСАГО, обратившись в страховую компанию с заявлением. Сделать это за них сможет другой человек по доверенности. Проект проходит общественное обсуждение

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Банк России представил на общественное обсуждение проект указания, которое дает мобилизованным право досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть средств за неистекший период действия полиса. Документ опубликован на сайте регулятора.

«Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением», — пояснила пресс-служба ЦБ в телеграм-канале. Заявление разрешат подавать онлайн или лично, в офисе страховой компании. При этом не будет учитываться, каким образом гражданин оформлял полис.

Обратиться в страховую компанию вместо мобилизованного сможет и другой человек, если у него есть доверенность. Она должна быть нотариально заверена, плюс в документе должно быть прописано право досрочно расторгать договоры.