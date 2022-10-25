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Общество ,  
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ЦБ предложил разрешить мобилизованным досрочно расторгать договоры ОСАГО

ЦБ предложил разрешить мобилизованным досрочно отказываться от ОСАГО с возвратом средств
Мобилизованные смогут вернуть деньги за неистекший период действия полиса ОСАГО, обратившись в страховую компанию с заявлением. Сделать это за них сможет другой человек по доверенности. Проект проходит общественное обсуждение
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России представил на общественное обсуждение проект указания, которое дает мобилизованным право досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть средств за неистекший период действия полиса. Документ опубликован на сайте регулятора.

«Для досрочного расторжения договора ОСАГО и возврата части стоимости полиса за неиспользованный период мобилизованному нужно будет обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением», — пояснила пресс-служба ЦБ в телеграм-канале. Заявление разрешат подавать онлайн или лично, в офисе страховой компании. При этом не будет учитываться, каким образом гражданин оформлял полис.

Обратиться в страховую компанию вместо мобилизованного сможет и другой человек, если у него есть доверенность. Она должна быть нотариально заверена, плюс в документе должно быть прописано право досрочно расторгать договоры.

С августа 2021 года владельцы полисов ОСАГО могут дистанционно расторгать договоры о страховании с возвратом суммы за неиспользованный период в соответствии с новым порядком информационного обмена.

По закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» при досрочном прекращении договора в случаях, предусмотренных правилами обязательного страхования, страховщик возвращает страхователю часть средств за неистекший период действия полиса.

В соответствии с положением Банка России «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страхователь может расторгнуть договор со страховой компанией в следующих случаях:

  • отзыв лицензии страховщика;
  • замена собственника транспортного средства и «иные случаи».

Действие договора прекращается автоматически в случае:

  • смерти страхователя или собственника транспортного средства;
  • ликвидации страхователя, который является юридическим лицом;
  • ликвидации страховщика;
  • гибели (утраты) транспортного средства, указанного в страховом полисе, и «иные случаи».
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Татьяна Зыкина
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