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Общество ,  
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В России вступили в силу новые правила для владельцев ОСАГО

Теперь владельцы машин обязаны письменно уведомлять страховщика о смене их собственника. Также водителям больше не нужно предъявлять часть документов из ГИБДД при подсчете убытков и записывать данные очевидцев аварий

В России с 1 октября вступили в силу новые правила для владельцев автостраховки ОСАГО. Соответствующее указание Центробанка опубликовано на сайте регулятора.

В соответствии с ним, с 1 октября начали действовать следующие изменения:

  • Теперь владелец полиса ОСАГО обязан письменно уведомлять страховую компанию о смене собственника автомобиля. Это необходимо, если страхователь не расторгает договор. Раньше это было правом, а не обязанностью автовладельца. Взамен он получал возможность вернуть деньги за неистекший срок действия автостраховки.

Новый владелец машины, согласно законодательству, должен заключать со страховой компанией новый договор, так как в полисе имя владельца изменить нельзя.

  • Теперь страховые могут узнавать об изменении номеров машины из автоматизированной системы без участия автовладельца. Причем страховщик обязан уведомить об этом собственника. По просьбе последнего в полис ОСАГО можно внести изменения.
  • Убытки потерпевшего в ДТП теперь могут рассматриваться без предъявления документов, оформленных ГИБДД. Это касается, например отказов в возбуждении дела, копий протоколов, постановлений об административных правонарушениях. В Российском союзе автостраховщиков Autonews пояснили, что использовать это нововведение можно лишь при согласии страховщика, и если тот сможет получить сведения из указанных документов самостоятельно.
  • Теперь страховая компания обязана ознакомить потерпевшего участника ДТП с результатами осмотра или независимой экспертизы, не позднее, чем через пять рабочих дней с даты осмотра и/или получения страховщиком результатов такой экспертизы.
  • Кроме того, участники ДТП более не обязаны записывать фамилии и адреса очевидцев и прописывать их в извещении об аварии.

Ранее, 13 сентября, в России начали действовать новые тарифы ОСАГО для большинства категорий автовладельцев. Их изменили на фоне подорожания запчастей. В ЦБ пояснили, что мера позволит страховщикам учитывать индивидуальные риски водителей в этом контексте. Коридор базового тарифа расширили на 26% вверх и вниз. Для легковых автомобилей базовая ставка составила 1646–7535 руб. Для общественного транспорта коридор увеличили на 17,8% в обе стороны.

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Татьяна Зыкина
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