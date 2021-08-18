Центробанк напомнил об изменениях в правилах ОСАГО

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Российские автовладельцы с 29 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, который подтверждает прохождение техосмотра. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России», — следует из сообщения регулятора.

В Центробанке считают, что соответствующая мера позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

Кроме того, автовладельцы смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО.