Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,46 (-0,01) Инвестиции, 14:25
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 86,12 (-0,36) Инвестиции, 14:25
Центробанк напомнил об изменениях в правилах ОСАГО Общество, 23:01 Госдеп отказался считать Гани «политической фигурой в Афганистане» Политика, 23:00 МВД предложило упростить техосмотр Общество, 22:52 МИД назвал дело Навального «спланированной провокацией» западных стран Политика, 22:42 Галкин ответил на критику своих слов о скульптуре на Болотной Общество, 22:08 В Москве сильный ветер повалил почти 50 деревьев Общество, 22:01 В ЦСКА назвали причину задержки выплат аргентинскому клубу за Гайча Спорт, 21:57 Почему биткоин — не самая доходная криптовалюта? Ответ в карточках Крипто, 21:56 «Аэрофлот» вернет или перебронирует билеты пассажиров в Бангкок Бизнес, 21:54 Тимановская заявила о планах сменить спортивное гражданство на польское Спорт, 21:42 Победитель Евро-2020 перешел в «Ювентус» Спорт, 21:23 Минск опроверг сообщения о нарушении пограничниками литовской границы Политика, 21:17 Врача «Зенита» пригласили в сборную России по футболу Спорт, 21:05 Восьмилетняя абитуриентка поступила на платное отделение психфака МГУ Общество, 21:00
Общество ,  
0 

Центробанк напомнил об изменениях в правилах ОСАГО

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские автовладельцы с 29 августа смогут приобретать полисы ОСАГО без документа, который подтверждает прохождение техосмотра. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

«Для покупки полиса ОСАГО не потребуется документ о прохождении технического осмотра. Такие изменения в правила ОСАГО зарегистрированы Минюстом России», — следует из сообщения регулятора.

В Центробанке считают, что соответствующая мера позволит упростить процесс заключения договора обязательного автострахования, а также будет способствовать повышению доступности ОСАГО.

Путин отвязал получение ОСАГО от прохождения техосмотра
Финансы
Владимир Путин

Кроме того, автовладельцы смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО.

Ранее с предложением отменить обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов выступил глава ГИБДД Михаил Черников По его словам, в ряде регионов не выполняются требования по обеспечению населения пунктами техосмотра. При этом в любом случае в соответствии с Правилами дорожного движения водитель должен перед выездом проверить исправность своего транспортного средства, отметил он.

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

В связи с этим, по словам Черникова, в МВД считают возможным отменить обязательный технический осмотр легковушек, находящихся в собственности у физлиц.

«В то же время МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев указанных категорий транспортных средств к добровольному прохождению процедуры технического осмотра. Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», — говорил глава ГИБДД.

С 22 августа в России вступит в силу закон, отменяющий обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО. При этом проходить технический осмотр все еще будет необходимо.

ОСАГО Центробанк автовладельцы техосмотр
Материалы по теме
Госдума отменила обязательный техосмотр для приобретения ОСАГО
Общество
В МВД объяснили идею отказа от «увязки» ОСАГО с техосмотром
Общество
Эксперты предупредили о росте тарифов ОСАГО
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter