СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом

На кадрах показаны сотрудники правоохранительных органов во дворе коттеджа, где было найдено тело Петрова. Ранее СК сообщил, что в бизнесмена стреляли с противоположного берега реки

Фото: vbglenobl.ru

Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную на месте убийства выборгского бизнесмена Адександра Петрова в поселке Великое Ленинградской области.

На кадрах показан двор загородного дома, в котором нашли тело Петрова с огнестрельными ранениями, с оградительными лентами. Во дворе находятся несколько сотрудников правоохранительных органов, а также люди в штатском.

Тело 61-летнего Петрова было найдено в его коттедже под Выборгом 24 октября. По предварительным данным, убийство произошло около 18:00.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК и сообщил, что преступление было заказным. Убийца выстрелил в бизнесмена с противоположного берега реки, когда тот находился во дворе дома.