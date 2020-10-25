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СК опубликовал видео с места убийства бизнесмена Петрова под Выборгом

На кадрах показаны сотрудники правоохранительных органов во дворе коттеджа, где было найдено тело Петрова. Ранее СК сообщил, что в бизнесмена стреляли с противоположного берега реки
Фото:vbglenobl.ru
Фото: vbglenobl.ru

Следственный комитет опубликовал видеозапись, сделанную на месте убийства выборгского бизнесмена Адександра Петрова в поселке Великое Ленинградской области.

На кадрах показан двор загородного дома, в котором нашли тело Петрова с огнестрельными ранениями, с оградительными лентами. Во дворе находятся несколько сотрудников правоохранительных органов, а также люди в штатском.

Тело 61-летнего Петрова было найдено в его коттедже под Выборгом 24 октября. По предварительным данным, убийство произошло около 18:00.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК и сообщил, что преступление было заказным. Убийца выстрелил в бизнесмена с противоположного берега реки, когда тот находился во дворе дома.

СК назвал заказным убийство бизнесмена Петрова
Общество
Александр Петров (справа)

Александр Петров — известный в Ленинградской области предприниматель и муниципальный депутат. Его называли «хозяином Выборга» — на Петрова зарегистрированы несколько десятков компаний в сферах ЖКХ, строительства, недвижимости, гостиничного бизнеса, услуг.

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Одними из главных активов покойного являются доли в АО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» (владеет сетью автозаправок), а также «Первый мурманский терминал» в порту Мурманска.

Александр Петров был отцом первого российского гонщика «Формулы-1» Виталия Петрова.

Автор
Михаил Котляр
убийство Выборг Следственный комитет
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