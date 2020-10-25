Пандемия коронавируса , 25 окт, 10:56
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 октября
В России число заболевших превысило 1,5 млн, Собянин надеется на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве в ближайшее время, Беглов и Тихановская ушли на самоизоляцию — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,5 млн человек (плюс 16 710 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 26 050 тыс. человек (плюс 229 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,1 млн заболевших.