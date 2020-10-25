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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 октября

В России число заболевших превысило 1,5 млн, Собянин надеется на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве в ближайшее время, Беглов и Тихановская ушли на самоизоляцию — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,5 млн человек (плюс 16 710 тыс. за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 26 050 тыс. человек (плюс 229 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,1 млн заболевших.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика выявления новых случаев коронавирусной инфекции в городе в течение последних двух недель позволяет надеяться, что заболеваемость будет снижаться. Он добавил, что большинство жителей города поняли необходимость соблюдения мер санитарной безопасности и выполняют все предписания медиков.
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, возможно, контактировал с зараженными. Чиновник решил уйти на удаленку.
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  • Случаи коронавирусной инфекции будут выявляться в ближайшие годы. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков. Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что коронавирус может стать сезонным заболеванием. Специалисты ведомства пояснили, что об этом свидетельствует снижение летальных исходов и увеличение потенциала распространения.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • Заболеваемость COVID-19 в России может пойти на снижение в ноябре 2020 — январе 2021 года, а при соблюдении всех противоэпидемических мер даже раньше. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН и первый зампред комитета Госдумы по образованию Геннадий Онищенко.

Video

  • В России уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией может начать уменьшаться в феврале-марте 2021 года, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 41,5 млн человек, из них более 1,13 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 42,6 млн человек, в том числе 1,15 млн скончались.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,6 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,9 млн), на третьем — Бразилия (5,4 млн), на четвертом — Россия. Далее с результатом более 1 млн заражений следуют Франция, Аргентина и Испания.
  • По числу заболевших за последний месяц на тысячу человек Россия находится на 59-м месте в мире (2,4 случая).

  • Экс-президент США Барак Обама, выступая в штате Флорида в поддержку кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена заявил, что Дональд Трамп не в состоянии остановить распространение коронавирусной инфекции на территории страны.
    «Дональд Трамп не сможет защитить (от коронавируса) никого из нас. Он даже не следует основным мерам безопасности для собственной защиты. Он даже не признает существование проблемы», — сказал он.
  • Коронавирусом заразился мэр Киева Виталий Кличко.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ушла на изоляцию. Она до этого встретилась с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого выявили COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл
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