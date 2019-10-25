СМИ узнали о возможности скорого заключения сделки по Су-35 с Турцией

СМИ узнали о возможности скорого заключения сделки по Су-35 с Турцией

По данным газеты Daily Sabah, власти Турции и России обсуждают возможность закупки в России 36 истребителей. Власти США отказались поставлять Турции истребители F-35

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Анкара и Москва близки к заключению сделки, в рамках которой Турция может получить 36 многоцелевых истребителей Су-35, сообщает со ссылкой на свои источники турецкая газета Daily Sabah. По данным издания, кроме того, обсуждается возможность участия Турции в производстве некоторых видов оборудования для Су-35, в том числе высокоточного оружия.

В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал вместе с президентом России Владимиром Путиным на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, в экспозиции которого были представлены Су-35 и Су-57.

«Это Су-57? .. А он уже летает? А его можно купить?» — спросил тогда Эрдоган у российского президента. На это Путин ответил: «Можете купить».

После возвращения в Анкару Эрдоган заявил, что с Россией ведутся переговоры о возможной закупке российских истребителей, которые могут стать заменой американским F-35.