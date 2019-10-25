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СМИ узнали о возможности скорого заключения сделки по Су-35 с Турцией
По данным газеты Daily Sabah, власти Турции и России обсуждают возможность закупки в России 36 истребителей. Власти США отказались поставлять Турции истребители F-35
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Анкара и Москва близки к заключению сделки, в рамках которой Турция может получить 36 многоцелевых истребителей Су-35, сообщает со ссылкой на свои источники турецкая газета Daily Sabah. По данным издания, кроме того, обсуждается возможность участия Турции в производстве некоторых видов оборудования для Су-35, в том числе высокоточного оружия.

В конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побывал вместе с президентом России Владимиром Путиным на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, в экспозиции которого были представлены Су-35 и Су-57.

«Это Су-57? .. А он уже летает? А его можно купить?» — спросил тогда Эрдоган у российского президента. На это Путин ответил: «Можете купить».

Политика
Путин на вопрос Эрдогана о Су-57 ответил словами «можете купить»

После возвращения в Анкару Эрдоган заявил, что с Россией ведутся переговоры о возможной закупке российских истребителей, которые могут стать заменой американским F-35.

«Если Америка продолжит вести себя прежним образом, мы позаботимся о себе. То есть оценим — Су-35 или F-35, Су-57 или что-то другое», — сказал тогда Эрдоган, отметив, что Анкара планирует поднять и вопросы «совместного производства».

В июле президент США Дональд Трамп объявил, что Турция, вероятнее всего, лишится права покупать F-35 из-за приобретения в России зенитно-ракетных комплексов С-400, после чего Эрдоган заявил, что Анкара будет искать альтернативные варианты.

«Альтернативы готовы. Есть места, где мы можем купить [другие истребители] уже сейчас, и предложения приходят», — заявил президент Турции в середине октября.

Су-35 — многоцелевой сверхма­невренный истребитель поколения 4++. Самолет предна­значен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объек­тов инфраструктуры, прикрытых сред­ствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Турция, Су-35
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