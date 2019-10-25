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Эксперты назвали топ-3 самых актуальных вопросов для покупателей квартир
Больше всего жителей России волнует, как проверить недвижимость перед покупкой и как подарить квартиру или долю в ней. В топ-3 также вошел вопрос об обороте комнат в коммунальных квартирах
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Федеральная кадастровая палата провела Всероссийскую неделю консультаций, в ходе которой выяснила, какие темы волнуют россиян в сфере недвижимости больше всего, и ответила на вопросы более 3,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Одним из самых популярных оказался вопрос, как обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры. Эксперты палаты разъяснили, что прежде всего необходимо внимательно изучить правоустанавливающие документы. Подтвердить, кто является собственником соответствующего объекта недвижимости в текущий момент, может только выписка из Единого государственного объекта недвижимости (ЕГРН).

«Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН. Это позволит убедиться в точности предоставленных продавцом сведений, так как выписка из реестра недвижимости содержит данные, актуальные на дату ее выдачи. В связи с этим рекомендуется заказывать ее как можно ближе к дате потенциальной сделки», — рассказала эксперт Кадастровой палаты Надежда Лещенко.

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Кадастровая палата также рекомендует проявлять особую бдительность, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Проверить подлинность доверенности можно на сайте Нотариальной палаты. Кроме того, эксперты рекомендуют получить нотариально заверенное согласие супруга или супруги собственника перед покупкой, а также уточнить, нет ли зарегистрированных прав на интересующий объект у бывших супругов или иных родственников, а также у несовершеннолетних. «Постарайтесь побеседовать с правообладателем лично», — рекомендуют в Кадастровой палате.

Второй по популярности вопрос касается дарения недвижимости или доли в ней. Подобная сделка, в отличие от купли-продажи, не предусматривает плату за недвижимость ни в каком виде. Даритель не может устанавливать условия получения и использования даримой недвижимости, за исключением случаев, в которых договор дарения предусматривает право дарителя жить в подаренном им кому-то жилье. Договор дарения может быть составлен как в простой письменной форме, так и в нотариальной. Договоры дарения недвижимости, заключенные после 4 марта 2013 года, государственной регистрации не подлежат, замечают эксперты.

Тройку лидеров замыкает серия вопросов о комнатах в коммунальных квартирах. Эксперты отмечают, что при покупке такого объекта необходимо проверить, запросив выписку из реестра недвижимости, владеет ли продавец на праве собственности комнатой как самостоятельным объектом недвижимости или является долевым собственником в праве общей долевой собственности на квартиру или комнату в коммунальной квартире.

«Может оказаться, что фактическим собственником интересующего вас помещения является муниципалитет, а продавец проживает в этом помещении на основании договора социального найма», — пояснила Лещенко.

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Еще одной особенностью приобретения комнаты в коммунальной квартире является то, что собственники соседних комнат имеют преимущественное право покупки продаваемой площади. «Иначе говоря, продавец комнаты должен уведомить владельцев соседних комнат о предполагаемой продаже и на каких условиях он продает комнату; если сособственники откажутся приобретать комнату, то продавец имеет право продать ее на этих же условиях стороннему покупателю», — предупреждают эксперты.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Кадастровая палата, жилье, покупка жилья
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