Эксперты назвали топ-3 самых актуальных вопросов для покупателей квартир

Больше всего жителей России волнует, как проверить недвижимость перед покупкой и как подарить квартиру или долю в ней. В топ-3 также вошел вопрос об обороте комнат в коммунальных квартирах

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Федеральная кадастровая палата провела Всероссийскую неделю консультаций, в ходе которой выяснила, какие темы волнуют россиян в сфере недвижимости больше всего, и ответила на вопросы более 3,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Одним из самых популярных оказался вопрос, как обезопасить себя от мошенников при покупке квартиры. Эксперты палаты разъяснили, что прежде всего необходимо внимательно изучить правоустанавливающие документы. Подтвердить, кто является собственником соответствующего объекта недвижимости в текущий момент, может только выписка из Единого государственного объекта недвижимости (ЕГРН).

«Потенциальному покупателю лучше перестраховаться и самому заказать выписку из ЕГРН. Это позволит убедиться в точности предоставленных продавцом сведений, так как выписка из реестра недвижимости содержит данные, актуальные на дату ее выдачи. В связи с этим рекомендуется заказывать ее как можно ближе к дате потенциальной сделки», — рассказала эксперт Кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Кадастровая палата также рекомендует проявлять особую бдительность, если продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Проверить подлинность доверенности можно на сайте Нотариальной палаты. Кроме того, эксперты рекомендуют получить нотариально заверенное согласие супруга или супруги собственника перед покупкой, а также уточнить, нет ли зарегистрированных прав на интересующий объект у бывших супругов или иных родственников, а также у несовершеннолетних. «Постарайтесь побеседовать с правообладателем лично», — рекомендуют в Кадастровой палате.