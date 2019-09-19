Кадастровая палата разъяснила порядок онлайн-выдачи данных о недвижимости

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 18 сен, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 18 сен, 12:36
В Раде предложили пойти на жертвы для разрешения конфликта в Донбассе Политика, 09:03 Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова Бизнес, 09:01 Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Экономика, 09:00 Президент Эстонии заявила об усталости Евросоюза от Украины Политика, 08:58 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 08:53 В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных Общество, 08:50 Школа жизни: как активные дети становятся лидерами РБК и Infiniti, 08:21 Панарин в дебютном матче за «Рейнджерс» забросил шайбу и получил травму Спорт, 08:15 Люди не идиоты: в чем главный месседж нонконформиста Павла Дурова Pro, 08:05 Минэкономразвития займется работой с гражданским обществом в СНГ Политика, 08:00 Кадастровая палата разъяснила порядок онлайн-выдачи данных о недвижимости Общество, 08:00 Иркутская прокуратура после наводнения заявила о нехватке стройматериалов Общество, 07:44 Как всех сплотить: современный тимбилдинг для разношерстного коллектива Pro, 07:28 Семь человек погибли в результате взрыва в Афганистане Общество, 07:27
Общество ,  
0 
Кадастровая палата разъяснила порядок онлайн-выдачи данных о недвижимости
В ведомстве рассказали, в каком случае могут понадобиться онлайн-выписки из ЕГРН, а также сообщили, какая информация попадает под категорию общественных сведений, а какая относится к группе ограниченного доступа
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Кадастровая палата разъяснила, какие данные о недвижимости, выдаваемые через новый онлайн-сервис, попадают в группу общественных сведений, а какие относятся к группе ограниченного доступа. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, запустившей ранее такой онлайн-сервис.

«Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости», — говорится в сообщении.

Общество
Кадастровая палата объяснила порядок оформления самовольно занятых земель

Таким образом, как отмечают в Кадастровой палате, любой человек может запросить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, а также характеристики объекта и его возможные обременения.

Но есть и сведения ограниченного доступа, которые не могут стать общедоступной информацией. В частности, речь идет о содержании правоустанавливающих документов, о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. По закону, как указывают в ведомстве, информацию о всех объектах недвижимости, которые принадлежат конкретному лицу, могут получить только собственники и их доверенные лица. Также эти данные предоставляются по запросам органов исполнительной власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных организаций. Собственник недвижимости, в свою очередь, сможет запросить справку о лицах, интересовавшихся его собственностью, отмечает Кадастровая палата. Ведомство также заверяет, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.

Бизнес
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

«Проще говоря, вы можете перед проведением сделки запросить информацию об определенном доме, квартире, земельном участке и удостовериться, что он принадлежит именно этому продавцу, что объект не находится в залоге, под арестом и т.д. Но если вы не собственник объекта недвижимости, то не можете просто запросить список объектов, которые принадлежат конкретному лицу», — приводятся в сообщении слова эксперта Федеральной кадастровой палаты Надежды Лещенко.

Кроме того, в ведомстве сообщили, когда могут потребоваться выписки из госреестра недвижимости. Чаще всего, как отметили в Кадастровой палате, они используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, определения налоговых обязательств ее владельца, а также при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания.

Авторы: Мария Бондаренко, Михаил Юшков
Теги: Кадастровая палата, недвижимость
Материалы по теме
Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями
Общество
Кадастровая палата назвала не попадающих под «дачную амнистию»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter