Кадастровая палата разъяснила порядок онлайн-выдачи данных о недвижимости

В ведомстве рассказали, в каком случае могут понадобиться онлайн-выписки из ЕГРН, а также сообщили, какая информация попадает под категорию общественных сведений, а какая относится к группе ограниченного доступа

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Кадастровая палата разъяснила, какие данные о недвижимости, выдаваемые через новый онлайн-сервис, попадают в группу общественных сведений, а какие относятся к группе ограниченного доступа. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, запустившей ранее такой онлайн-сервис.

«Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости по запросам любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижимости», — говорится в сообщении.

Таким образом, как отмечают в Кадастровой палате, любой человек может запросить из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, а также характеристики объекта и его возможные обременения.

Но есть и сведения ограниченного доступа, которые не могут стать общедоступной информацией. В частности, речь идет о содержании правоустанавливающих документов, о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. По закону, как указывают в ведомстве, информацию о всех объектах недвижимости, которые принадлежат конкретному лицу, могут получить только собственники и их доверенные лица. Также эти данные предоставляются по запросам органов исполнительной власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных организаций. Собственник недвижимости, в свою очередь, сможет запросить справку о лицах, интересовавшихся его собственностью, отмечает Кадастровая палата. Ведомство также заверяет, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональные данные собственников.