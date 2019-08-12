Кадастровая палата объяснила нововведения при оформлении сделок с жильем

Речь идет о новом порядке применения электронной подписи. С 13 августа будет невозможно подать документы на регистрацию перехода права собственности дистанционно, без разрешения собственника

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Во вторник в России вступает в силу закон, регулирующий порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью. Согласно новым правилам провести такие сделки возможно будет только при наличии письменного согласия владельца недвижимости. Об этом говорится в сообщении Федеральной кадастровой палаты, поступившем в РБК.

Граждане получают возможность в заявительном порядке внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о возможности регистрации перехода права собственности на принадлежащую им недвижимость на основании заявления в электронном виде, заверенного электронной подписью. При этом при отсутствии такой записи в ЕГРН провести сделку дистанционно теперь невозможно.

Заявление о возможности регистрационных действий на основании электронных документов, заверенных электронной подписью (ЭП), можно подать в отношении всех принадлежащих лицу объектов недвижимости или любого из них. В ЕГРН соответствующая запись должна появиться в срок не более пяти рабочих дней с момента подачи гражданином заявления.

«Иными словами, если гражданин считает возможным проведение сделок с находящейся у него в собственности недвижимостью в электронной форме с использованием ЭП, он может подать в орган регистрации прав соответствующее заявление на бумажном носителе, то есть выразить свое согласие в традиционной форме. Тогда в ЕГРН будет внесена специальная отметка. В противном случае документы о регистрации перехода права собственности, например, в результате купли-продажи объекта недвижимости, поданные в электронном виде и заверенные ЭП, будут возвращены без рассмотрения», — пояснил замглавы Федеральной кадастровой палаты Павел Чащин.