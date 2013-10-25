Микрорайон под Новгородом накрыло хлопьями стекловолокна

В Новгородской области по вине промышленного предприятия произошло загрязнение атмосферы - целый микрорайон накрыло хлопьями стекловолокна. Информацию о выпадении на территории микрорайона Деревяницы необычных осадков природоохранная прокуратура получила 14 октября.

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В тот же день надзорное ведомство совместно с Федеральной службой безопасности, Роспотребнадзором и Росприроднадзором по Новгородской области организовало проверку. На место выехала комиссия, сообщили в пресс-службе природоохранной прокуратуры.

По итогам проверки было установлено, что вредный выброс был произведен ОАО "Новгородский завод стекловолокна", расположенным в данном микрорайоне. При этом хлопья стекловолокна выпали, в том числе, на территорию детского сада №75 и жилой застройки, отмечается в сообщении.

Руководителю предприятия внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры, предупредило надзорное ведомство.