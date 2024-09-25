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Суд Москвы арестовал двух офицеров ФТС по делу о взятке и передаче данных

Сотрудник ФТС Тархов явился с повинной и дал показания о том, что был посредником при передаче денег коллеге Шейникову «за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров», следует из материалов дела
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал двух офицеров Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о передаче третьим лицам информации, предназначенной для служебного использования, за взятку, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из документов следует, что сотрудник ФТС Р. В. Тархов явился с повинной и дал показания о том, что он был посредником при передаче денег коллеге Д. В. Шейникову «за получение информации о декларировании перемещаемых через границу товаров».

Тархову и Шейникову предъявлены обвинения. Уголовные дела возбуждены по статьям о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и о «неправомерном доступе к компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ группой лиц с использованием служебного положения» (ч. 4 ст. 274.1 УК). Следователи допросили коллег обвиняемых, в кабинетах последних прошли обыски.

В картотеке суда говорится, что Тархов был заключен под стражу 25 июля по статье о получении крупной взятки, а Шейников — по этой же статье и по упомянутой выше статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

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В декабре 2022 года был арестован экс-глава управления по противодействию коррупции ФТС генерал-майор Дмитрий Мурышов по делу о получении взяток. Следствие считает, что Мурышов получал деньги за отказ от дополнительных проверок, «предусмотренных процедурами таможенное декларирование и оформление импорта». За это он потребовал по 700 тыс. руб. и $20 тыс. в месяц от двух неназванных «участников внешнеэкономической деятельности». Те должны были класть деньги в почтовый ящик сотрудника ФТС Константина Колганова, который затем передавал их другим посредникам, в том числе директору ООО «Вектор Фрахт» Дмитрию Нестеренко. В итоге деньги поступали к генералу. Колганов решил рассказать об этом правоохранительным органам. Мурышов отрицал свою вину, писал «Коммерсантъ».

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