Экс-борцу с коррупцией в ФТС передавали деньги через почтовый ящик

Экс-глава управления по противодействию коррупции в ФТС Дмитрий Мурышов получал деньги от «участников внешнеэкономической деятельности» за отказ от дополнительных проверок, считает следствие. Он не признал вину

Дмитрий Мурышов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Обвиняемый во взятках Дмитрий Мурышов, который занимал в Федеральной таможенной службе должность начальника управления по противодействию коррупции, получал деньги через почтовый ящик, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прокуратуру.

Прокурор озвучил детали дела на слушаниях по существу, которые начались в 235-м гарнизонном военном суде. По версии следствия, Мурышов в 2022 году потребовал по 700 тыс. руб. и $20 тыс. в месяц от двух неназванных «участников внешнеэкономической деятельности» за отказ от дополнительных проверок, «предусмотренных процедурами таможенное декларирование и оформление импорта» (в обвинении содержится именно такая формулировка, отмечает издание).

К схеме генерал-майор привлек сотрудника ФТС Константина Колганова, в чей почтовый ящик в доме на Новом Арбате потерпевшие должны были бросать деньги. Колганов передавал пакеты с деньгами другим посредникам, в том числе директору ООО «Вектор Фрахт» Дмитрию Нестеренко, а затем их получал сам генерал.

7 декабря 2022-го Колганов решил сообщить об этой схеме в правоохранительные органы. На следующий день, когда Нестеренко забрал из ящика очередную партию денег и передал ее еще одному посреднику, Илье Окоркову, последнего задержали силовики. Тот начал сотрудничать со следствием и заявил, что сумма предназначалась Мурышову.

Генерал-майор был арестован 9 декабря 2022-го. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК), а Нестеренко — в посредничестве в одном из эпизодов (ч. 4 ст. 291.1 УК). Оба не признали вину.

По словам Мурышова, он не мог влиять на работу «участников внешнеэкономической деятельности», а Колганов не был его подчиненным. «Тем самым обвинение содержит заведомо ложное утверждение, что я мог давать ему указания», — считает он. Адвокат Мурышова Вадим Яловицкий заявил «Коммерсанту», что у следствия нет зафиксированных доказательств того, что генерал получал взятки: «Все свидетели говорят, что передавали пакеты, а не деньги. А один из охранников, которому якобы передали пакет с деньгами на хранение, вообще показал, что кинул этот пакет на подоконник и пошел курить, потому что в нем были какие-то не представляющие ценности документы».