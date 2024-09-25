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Эксперты оценили идею Мединского о сокращении времени обучения в школах

Учиться 11 лет в школе — роскошь, и вскоре образование будет «спрессовано», заявил накануне Мединский. Опрошенные РБК эксперты отметили, что нынешняя система образования создавалась в СССР, чтобы бороться с социальным расслоением
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Помощник президента Владимир Мединский накануне заявил, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, а среднее и высшее образование вскоре будет «спрессовано по времени». Опрошенные РБК эксперты разделились во мнениях относительно идеи реформы школьной системы.

Член комиссии по образованию общественной палаты Московской области, почетный профессор ВСОА (Восточно-Cибирской академии образования) Марина Воронова отметила, что школа — это не просто место получения знаний, но и важнейший институт социализации и взросления ребенка.

«Вопрос о продолжительности обучения не сводится к получению знаний, он касается психофизиологического развития ребенка и человека. Необходимо изучить серьезные исследования, которые показывают, как изменение среднего возраста взросления человека влияет на развитие личности. Если сегодня взросление задерживается, и молодым считается человек до 35 лет, то сокращение школьного периода становится сомнительным решением», — подчеркнула профессор.

По ее мнению, прежде чем сокращать школьный период, нужно убедиться, что другие ступени образования готовы к приему более молодых учеников и что существуют специалисты, которые могут помочь им в профессиональной ориентации и социализации. «Попытки сократить или изменить школьную систему без учета этих факторов — это популизм. Педагогика — консервативная область, тесно связанная с психофизиологией. Конечно, есть примеры вундеркиндов, которые обучаются раньше, но в целом вопросы социализации человека крайне важны», — добавила Воронова.

Мединский назвал 11-летнее обучение в школе роскошью
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Владимир Мединский

С ней согласна кандидат психологических наук, заведующая лабораторией оценки профессиональных компетенций и развития взрослых МГПУ Анастасия Белуцкая, которая также назвала предложенную Мединским реформу «сложной проблемой, которая точно не сводится к тому, во сколько лет уже пора идти работать».

«В цитате [Мединского] все так звучит, как будто сокращение образовательного цикла — это общая тенденция: что-то мы долго учим, как будто в XIX веке. Однако в XIX веке школьное обучение имело разную продолжительность. И дворянскую элиту, цвет общества, в школах гимназического типа учили долго. А в школах попроще как раз семь-восемь лет. Это признак социального расслоения, с которым боролась советская власть. Именно в СССР установили общую продолжительность обучения, которая неуклонно возрастала: сначала девять, потом десять, потом 11, приближаясь, по мере того как страна восстанавливалась после войны, к гимназическому типу», — напомнила ученая.

Белуцкая отметила, что в других странах с развитой экономикой никаких намерений сокращать продолжительность школьного обучения нет. Короткий образовательный цикл в современном мире, по ее словам, это скорее признак стран с малой продолжительностью и низким уровнем жизни.

Говоря о возрасте, когда уже можно выходить на работу, Белуцкая напомнила, что дети бывают разные, а семьям необходимо сохранить возможность выбора. Она также назвала хорошей нынешнюю систему, когда можно уйти после девятого класса, получить специальность в колледже, а потом пойти в университет при желании и необходимости.

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Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Председатель РОО «Единая независимая ассоциация педагогов», заместитель директора по учебно-методической работе ИППК Екатерина Морозова также не согласилась с тем, что нужно сокращать время обучения в школе. По ее мнению, нужно просто объяснять детям, что не все должны идти в 10–11 классы.

«Поэтому, например, если действительно человек, который чувствует в себе силы, мотивацию, ему нужно идти в 10–11 классы. Может быть, это будет просто десятый класс, как бы два за год, сейчас многие дети заканчивают десять классов, а не 11, сдают ЕГЭ в десятом классе и поступают в вузы», — подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, что сегодня в России активно развивается система среднего профессионального образования, и после девятого класса «не нужно бояться уходить в колледжи». «Вся страна прекрасно знает, что нам не хватает обычных плотников, сантехников, электриков и т.д. Они однозначно нужны, не нужно бояться того, что ваш сын или дочь пойдет в колледж получать профессию, а не просиживать штаны и вытягивать ЕГЭ. Потом мама будет с папой вытягивать эти платные факультеты в институтах, и в итоге человек не может найти себе призвание и работу», — указала Морозова.

Вместе с тем она согласилась с Мединским в том, что сегодня человек не будет конкурентоспособен только с одним образованием. Она отметила, что технологии в различных областях развиваются опережающими темпами, поэтому многие люди, получившие дипломы десятки лет назад, становятся неконкурентоспособными. «И поэтому, действительно, Мединский прав, что человек не должен останавливаться на получении одного высшего образования», — подчеркнула эксперт.

Говоря о том, что учиться 11 лет в школе — непозволительная роскошь, Мединский отмечал, что сокращение продолжительности среднего образования диктует время. «У нас 11 лет [обучения в школах], — это непозволительная роскошь. Будто мы живем с вами в XIX веке. Оно должно быть спрессовано, чтобы потом раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться», — говорил помощник президента.

Что касается высшего образования, то обучение в вузах в течение пяти-шести лет скоро также уйдет в прошлое, считает Мединский. По его словам, образование будет рассчитано на ближайшие десять лет, а потом «надо будет переучиваться», чтобы не оказаться неконкурентоспособным.

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