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Рособрнадзор опроверг изменение модели перехода в 10-й класс и колледжи

Рособрнадзор: изменение модели перехода в 10-й класс и колледжи не планируется
В Рособрнадзоре отметили, что изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи — это частное мнение главы ведомства Анзора Музаева, и пока никаких действий в этом направлении не предпринимается
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Никаких действий, направленных на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не планируется, заявили ТАСС пресс-службе Рособрнадзора.

Так в ведомстве прокомментировали недавнее заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что модели перехода из 9-го класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и в ближайшем будущем будут меняться.

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. [Это] частное мнение Анзора Музаева, что систему надо докручивать», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Музаев, комментируя необходимость изменений в модели перехода школьников в 10-й класс и поступления в колледжи, отмечал, что нынешний формат уже «не соответствует современным требованиям». «Все специалисты понимают, что «конкурс аттестатов» не работает. Не думаю, что в этом году будут какие-то серьезные изменения, но уже в ближайшем будущем модель поступления в 10-й класс и учреждения среднего профессионального образования по количеству экзаменов, подходам, скорее всего, изменится», — говорил глава Рособрнадзора.

Сейчас для поступления в колледж не требуют результаты ЕГЭ или ОГЭ, важно именно наличие аттестата, напомнил Музаев. Он отметил, что зачастую документ об образовании выдают девятикласснику лишь для того, чтобы он «не портил картинку» в 10-м классе и ушел в техникум или колледж. «В колледжи уходят после 9-го класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в 10-й класс. Здесь объективностью не пахнет», — указывал он.

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский уточнял, что предлагаемые изменения будут носить «точечный характер». Среди таких новшеств — возможность изменить выбор по сдаче профильной или базовой математики уже после подачи документов на ЕГЭ, подача дистанционного заявления на экзамен, сокращение срока обработки результатов по информатике, перенос даты итогового сочинения с мая на апрель.

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В беседе с РБК представители пресс-службы Рособрнадзора подчеркнули, что смысла в разделении всех предметов по выбору, сдаваемых на ЕГЭ, на базовый и профильный уровни нет. Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что развитие нейросетей не представляет угрозы для стабильности системы ЕГЭ, а наоборот позволяет делать экзамен более справедливым и технологичным.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Яна Баширова
Рособрнадзор Школа колледж школьники
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