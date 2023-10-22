Рособрнадзор опроверг изменение модели перехода в 10-й класс и колледжи
Никаких действий, направленных на изменение модели поступления в 10-й класс и колледжи, пока не планируется, заявили ТАСС пресс-службе Рособрнадзора.
Так в ведомстве прокомментировали недавнее заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что модели перехода из 9-го класса в 10-й, а также поступления в колледжи не соответствуют современным требованиям и в ближайшем будущем будут меняться.
«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. [Это] частное мнение Анзора Музаева, что систему надо докручивать», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Музаев, комментируя необходимость изменений в модели перехода школьников в 10-й класс и поступления в колледжи, отмечал, что нынешний формат уже «не соответствует современным требованиям». «Все специалисты понимают, что «конкурс аттестатов» не работает. Не думаю, что в этом году будут какие-то серьезные изменения, но уже в ближайшем будущем модель поступления в 10-й класс и учреждения среднего профессионального образования по количеству экзаменов, подходам, скорее всего, изменится», — говорил глава Рособрнадзора.
Сейчас для поступления в колледж не требуют результаты ЕГЭ или ОГЭ, важно именно наличие аттестата, напомнил Музаев. Он отметил, что зачастую документ об образовании выдают девятикласснику лишь для того, чтобы он «не портил картинку» в 10-м классе и ушел в техникум или колледж. «В колледжи уходят после 9-го класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в 10-й класс. Здесь объективностью не пахнет», — указывал он.
Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский уточнял, что предлагаемые изменения будут носить «точечный характер». Среди таких новшеств — возможность изменить выбор по сдаче профильной или базовой математики уже после подачи документов на ЕГЭ, подача дистанционного заявления на экзамен, сокращение срока обработки результатов по информатике, перенос даты итогового сочинения с мая на апрель.
В беседе с РБК представители пресс-службы Рособрнадзора подчеркнули, что смысла в разделении всех предметов по выбору, сдаваемых на ЕГЭ, на базовый и профильный уровни нет. Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что развитие нейросетей не представляет угрозы для стабильности системы ЕГЭ, а наоборот позволяет делать экзамен более справедливым и технологичным.
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