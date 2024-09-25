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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили первые случаи заражения новым вариантом COVID

Роспотребнадзор: в России выявили два случая нового варианта COVID-19 XEC
Сюжет
Пандемия коронавируса
Случаи заражения выявили в Уфе и Ростовской области. Роспотребнадзор отмечал, что вариант XEC быстро распространяется, а его его симптомы схожи с подвариантами «омикрона»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В России зарегистрировали два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC (рекомбинанта двух более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.) — в Ростовской области и в Уфе, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что ведут постоянный мониторинг, который «позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты», передает ТАСС.

Роспотребнадзор ранее отмечал, что XEC быстро распространяется и проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона, к его симптомам отнесли лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головную боль, насморк.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

У большинства заболевших самочувствие улучшается в течение нескольких недель, но восстановление после выздоровления может занять больше времени по сравнению с другими штаммами SARS-CoV-2, пишет Би-би-си со ссылкой на экспертов. По словам профессора Франсуа Баллу, директора Института генетики при Университетском колледже Лондона, существующие вакцины способны защитить от заражения XEC, тем не менее, считает он, предстоящей зимой новый вариант коронавируса может стать доминирующим.

Первые случаи заболевания XEC были выявлены в Германии в июне, с тех пор их зарегистрировали в Великобритании, США, Дании и ряде других стран.

Роспотребнадзор сообщал 13 сентября, что в России резко выросло число вариантов возбудителей COVID, которые способны обходить иммунитет к инфекции. По данным оперативного штаба, за неделю с 16 по 22 сентября показатель заболеваемости вырос на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 24,99 на 100 тыс. населения. Всего в эти дни выявили 36 255 случаев заражения, умерли 27 человек, выздоровели 33,8 тыс.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роспотребнадзор коронавирус Ростовская область Уфа новый штамм коронавируса
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