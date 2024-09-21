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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

Роспотребнадзор: новый вариант коронавируса XEC быстро распространяется
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Пандемия коронавируса
XEC — рекомбинант двух более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, впервые его обнаружили в Германии в июне. Среди симптомов нового варианта — лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роспотребнадзор регулярно отслеживает ситуацию с распространением нового варианта коронавируса XEC на всей территории России, впервые он был обнаружен в Германии в июне, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Там пояснили, что речь идет о рекомбинанте двух более ранних подштаммов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3.

Симптомы нового варианта COVID-19 схожи с предыдущими, включая лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, аппетита, боли в теле, усталость, головную боль, насморк. «Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам омикрона», — добавили там.

После обнаружения XEC в Германии этот штамм был выявлен в нескольких странах. При этом самые ранние случаи заболевания новым вариантом SARS-CoV-2 были зарегистрированы в Италии еще в мае, но образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты коронавируса, только в сентябре, отметили в Роспотребнадзоре.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По мнению директора Института генетики в Университетском колледже Лондона, профессора Франсуа Баллу, XEC более заразен, чем другие варианты. Именно он может стать доминирующим предстоящей зимой.

12 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в России за последние две-три недели количество циркулирующих подштаммов омикрона FLiRT — KP.3 и LB.1 — выросло в 2,5 раза. «Резкое увеличение доли данных вариантов среди циркулирующих в Российской Федерации наряду с сезонными факторами привели к существенному росту заболеваемости COVID-19 в стране в начале сентября 2024 года», — указало ведомство.

По состоянию на 17 сентября за прошедшую неделю в стране было выявлено более 32 тыс. случаев COVID-19, что на 29,8% больше, чем на предыдущей неделе. Доминирующим вариантом остается JN.1 (мутация омикрона), говорили в Роспотребнадзоре.

Наименование FLiRT основано на технических названиях вариантов мутаций шиповидных белков или конкретных аминокислотных изменений. FLiRT используется для описания целого семейства различных вариантов COVID, включая KP.2, JN.1.7 и любые другие варианты, начинающиеся с KP или JN, которые получили один и тот же набор мутаций. Все они являются «потомками» варианта JN.1, который в последние несколько месяцев доминировал в США.

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Елена Чернышова
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