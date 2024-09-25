Союз пациентов попросил власти не сдвигать сроки вакцинации от менингита

Обязательную вакцинацию детей от менингита планировалось ввести в 2025 году. Организация пациентов опасается, что этого не произойдет. В 2023 году летальность тяжелых форм заболевания составила 19%

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Всероссийский союз пациентов обратился в правительство и Госдуму с просьбой не переносить срок включения вакцины от менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Планировалось начать бесплатно вакцинировать детей от этой инфекции в 2025 году. РБК ознакомился с письмом, направленным в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.

Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) включает перечень заболеваний, вакцин для их профилактики, а также возраст проведения бесплатной вакцинации за счет государственных средств. Сейчас в календаре значатся плановые профилактические прививки против 13 инфекций: вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы и гриппа. В 2020 году правительство утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, которая предполагает включение в календарь четырех вакцин: от ротавирусной инфекции, оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции.

В Союзе пациентов отметили, что сроки внесения вакцин в национальный календарь уже переносили: в 2023 году правительство внесло изменения, согласно которым были сдвинуты даты добавления в НКПП вакцин от ротавирусной инфекции — с 2022 на 2025 год, от ветряной оспы — с 2023 на 2027 год, а против ВПЧ — с 2023 на 2025 год. Даты включения вакцины от менингококковой инфекции остались прежними.

По словам главы Союза пациентов Яна Власова, министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании в августе не исключил, что сроки включения в календарь прививок вакцины от менингококка могут перенести с 2025 на 2026 год. Власов пояснил, что это может быть вызвано отсутствием полного цикла производства вакцины на территории России.

В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что не комментируют слухи, и призвали опираться на официальные документы: «В то же время напомним, что одним из непременных условий включения вакцинации от тех или иных инфекций в Национальный календарь прививок является наличие на рынке соответствующих вакцинных препаратов отечественного производства. Это необходимо для обеспечения интересов пациентов и лекарственной безопасности страны».

Пациентская организация также попросила предусмотреть финансирование на 2026–2027 годы, которое обеспечит включение запланированных прививок в национальный календарь.

По расчетам Минздрава, расходы на включение вакцины от менингококка в календарь составят 8–9 млрд руб., сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

Чем опасно заболевание

Чаще всего тяжелые формы менингококковой инфекции развиваются у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых, а также у детей раннего возраста, поэтому в этих группах риска целесообразно проводить вакцинацию, отметил в разговоре с РБК доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Чем быстрее вакцина будет введена для более широкого распространения, тем больше вероятность, что будут снижаться заболеваемость, количество тяжелых форм и, соответственно, летальных исходов», — считает он. Сейчас, пояснил эксперт, за счет государства от этой инфекции вакцинируют по эпидемическим показаниям: в местах подъема заболеваемости, а также в определенных группах риска.

Вознесенский пояснил, что заболевание может протекать по-разному: у подавляющего большинства людей будут насморк, боли в горле, и они даже не поймут, что перенесли менингококковую инфекцию. Но у небольшого процента больных возникают тяжелые генерализованные формы: менингококковый менингит, то есть воспаления оболочек головного и спинного мозга, а также вторая тяжелая форма — менингококковый сепсис (заражение крови).

«Если у человека развивается одна из этих форм, вероятность летального исхода составляет двузначное значение», — указал эксперт.

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, представленным в ежегодном докладе, тяжелых случаев в России в 2023 году было зарегистрировано 611, а их летальность составила 19%.

По данным службы, число вакцинированных против менингококковой инфекции значительно увеличилось в 2023 году — в 1,8 раза по сравнению с 2022 годом. В 2022 году привили 476,7 тыс. человек, а в 2023-м — 841,5 тыс. Увеличилось и количество вакцинированных детей — с 294,1 тыс. в 2022 году до 356,3 тыс. в 2023-м. Доля детей от общего числа вакцинированных составила 42,3%.

В докладе Роспотребнадзор указал, что необходимо расширять упреждающую вакцинопрофилактику среди групп риска в регионах.

Летом 2023 года в Екатеринбурге произошла вспышка менингита. Двое из 15 зарегистрированных больных умерли. Сначала инфекцию выявили у сотрудников Ozon и работников «Уралхиммаша», которые проживали в одном хостеле. После этого работников завода начали массово прививать.

Какие есть вакцины

Сейчас на рынке представлены три вакцины для профилактики менингококковой инфекции, основной объем приходится на препарат «Менактра» компании Sanofi, сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Еще две вакцины производит компания «Нацимбио» госкорпорации «Ростех».

Упаковку «Менактры» с 2022 года осуществляет в России компания «Нанолек». Но это самый начальный этап локализации, фактически страна полностью зависит от иностранных поставок, отметил Беспалов. Два отечественных препарата, которые представлены на рынке, нельзя рассматривать как полноценную замену «Менактре», так как этот препарат содержит антигены от четырех серогрупп менингококковой инфекции, а российские — от двух и от одного.

По данным RNC Pharma, в январе—августе 2024 года рынок получил 828 тыс. доз вакцин, что почти на 18% больше, чем в этот же период 2023 года. Из них 608 тыс. доз пришлось на «Менактру». В 2023 году суммарно рынок получил 1,19 млн доз (из них 633 тыс. пришлось на «Менактру»), в 2022 году — 747 тыс. (562 тыс.— «Менактра»).

«В принципе тренд на повышение объема присутствует, но, поскольку основу составляет препарат иностранного производства, к тому же локализованный только частично, безусловно, есть определенные риски, связанные с проблемами логистики или возможными санкционными ограничениями», — пояснил Беспалов.

Он также отметил, что НКПП ориентирован прежде всего на препараты либо российского производства, либо локализованные в стране хотя бы до стадии производства готовой формы. «Менактра» пока этим критериям не соответствует, хотя, я думаю, компания будет заинтересована в углублении локализации в случае возможности закупок в рамках нацкалендаря, тем более что аналогичный опыт у Sanofi есть с комбинированной вакциной «Пентаксим», — рассуждает Беспалов.

В пресс-службе «Нанолека» заявили, что производство вакцины на стадии готовой лекарственной формы уже создает в стране базу, необходимую для полного обеспечения вакциной от менингококка.

«Российские фармкомпании, в том числе «Нанолек», в полной мере готовы содействовать реализации масштабной государственной задачи по включению новых вакцин в НКПП, инвестируя в расширение мощностей и новые разработки», — сообщили РБК в компании. Там также сообщили, что «Нанолек» инвестирует 5 млрд руб. в создание новых мощностей, в том числе для производства вакцины против менингококковой инфекции и ВПЧ.

Еще одну вакцину для профилактики менингококковой инфекции разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сообщил заместитель руководителя ФМБА Илья Борисевич на слушаниях в Госдуме, посвященных лекарственной безопасности. Препарат будет производиться полностью в России, зарегистрировать его планируют в 2026 году.