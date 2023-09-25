Медведев допустил использование загранпаспортов для получения госуслуг

Вопрос об использовании «загранов» наравне с внутренними паспортами для получения госуслуг будет проработан властями, пообещал Медведев. В сентябре в России разрешили показывать QR-код вместо паспорта в ряде «бытовых случаев»

Фото: АГН «Москва»

Власти рассматривают внедрение возможности использования россиянами как внутренних, так и зарубежных паспортов для получения госуслуг, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Это обсуждалось на заседании комиссии совета по вопросам миграционной политики.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — сказано в сообщении.

Пока такой паспорт используется для удостоверения личности россиян за границей. Также по нему можно оформлять билеты на самолет, поезд и другие виды транспорта.

На заседании также обсуждался миграционный вопрос. Медведев со ссылкой на МВД отметил, что за первые шесть месяцев этого года страну посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за тот же период 2022-го. Растет число мигрантов, которые приезжают работать в Россию. И хотя они «важный трудовой ресурс», на фоне прибытия «сотен тысяч приезжих» в регионах появляются проблемы — например, рост преступности среди иностранцев и конфликты с местным населением: как подчеркнул Медведев, «допускать этого нельзя».





18 сентября президент Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», таким образом приравняв предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предоставлению бумажной версии паспорта, но в отдельных случаях.

Как пояснял глава Минцифры Максут Шадаев, речь идет о QR-коде, который будет содержать данные, удостоверяющие личность. Такая форма документа не будет заменой бумажному оригиналу, прекращать выпуск таких паспортов не планируется. Перечень ситуаций, в которых будет возможно использование цифрового варианта документа, будет определен властями позднее.