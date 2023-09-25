 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Медведев допустил использование загранпаспортов для получения госуслуг

Медведев допустил использование загранпаспортов россиян для получения госуслуг
Вопрос об использовании «загранов» наравне с внутренними паспортами для получения госуслуг будет проработан властями, пообещал Медведев. В сентябре в России разрешили показывать QR-код вместо паспорта в ряде «бытовых случаев»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Власти рассматривают внедрение возможности использования россиянами как внутренних, так и зарубежных паспортов для получения госуслуг, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Это обсуждалось на заседании комиссии совета по вопросам миграционной политики.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — сказано в сообщении.

Пока такой паспорт используется для удостоверения личности россиян за границей. Также по нему можно оформлять билеты на самолет, поезд и другие виды транспорта.

На заседании также обсуждался миграционный вопрос. Медведев со ссылкой на МВД отметил, что за первые шесть месяцев этого года страну посетили 8,2 млн иностранцев, что на 62% больше, чем за тот же период 2022-го. Растет число мигрантов, которые приезжают работать в Россию. И хотя они «важный трудовой ресурс», на фоне прибытия «сотен тысяч приезжих» в регионах появляются проблемы — например, рост преступности среди иностранцев и конфликты с местным населением: как подчеркнул Медведев, «допускать этого нельзя».

18 сентября президент Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте», таким образом приравняв предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» к предоставлению бумажной версии паспорта, но в отдельных случаях.

Как пояснял глава Минцифры Максут Шадаев, речь идет о QR-коде, который будет содержать данные, удостоверяющие личность. Такая форма документа не будет заменой бумажному оригиналу, прекращать выпуск таких паспортов не планируется. Перечень ситуаций, в которых будет возможно использование цифрового варианта документа, будет определен властями позднее.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
загранпаспорт Дмитрий Медведев Госуслуги
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
МИД предложил повысить сборы за выдачу загранпаспортов за границей
Политика
Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
Политика
МВД и ФСБ выступили против ускоренной выдачи загранпаспортов за плату
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (0) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 96,15 (+0,1) Инвестиции, 16:33
На заправке в пригороде Степанакерта произошел взрыв Общество, 19:17
Военная операция на Украине. Карта на 25 сентября Политика, 19:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:06
Медведев допустил использование загранпаспортов для получения госуслуг Общество, 19:05
Сотрудники канала «1+1» заявили о готовности поручиться за Коломойского Политика, 19:00
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 18:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:46
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Эфиопия ввела запрет для авиапассажиров вывозить кофе из страны Общество, 18:41
В Армению из Карабаха прибыли почти 7 тыс. беженцев Политика, 18:35
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 18:33
Кадыров показал видео избиения его сыном задержанного за сжигание Корана Политика, 18:32
Матвиенко поручила разобраться с ростом цен на учебники Общество, 18:28
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 18:23
Рэперу Snoop Dogg предложили $194 за стоивший ему $7 млн NFT Крипто, 18:15