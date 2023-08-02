Путин поручил отправить в библиотеки новых регионов более 2,5 млн книг

Путин: в школьные и публичные библиотеки новых регионов России поставят более 2,5 млн книг

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В школьные и публичные библиотеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поставят более 2,5 млн книг. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, в новых регионах России действуют более 1 тыс. публичных и 1,3 тыс. школьных библиотек, однако в их фондах до сих пор книги, изданные в советское время — за последние 30 лет они почти не обновлялись.

Путин поручил пополнить библиотечные фонды российской и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы. Этим вопросом занимаются Минпросвещения, Минкультуры и Минцифры, которые уточнили списки литературы для библиотек новых регионов.

«Обращаю внимание: работу нужно провести максимально оперативно. В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники», — подчеркнул глава государства.

Он также поручил подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам с произведениями классической литературы, если позволяют технические возможности.

На эти цели были выделены дополнительные средства из резервного фонда президента России. Аппарат президента должен проконтролировать использование этих ресурсов и выполнение данной программы.

В ходе совещания глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в школы новых регионов России было направлено 7,5 млн книг, а в детские сады было передано 300 тыс. экземпляров развивающей литературы.

Он также заверил, что все новые учебники новейшей истории успеют напечатать и развезти по регионам страны к 1 сентября.