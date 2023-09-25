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«Коммерсантъ» узнал, что пенсии в 2024-м проиндексируют на 7,5%

«Ъ»: средний размер пенсии после индексации в 2024-м составит 23,4 тыс. руб.
В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики, узнал «Коммерсантъ». Таким образом, средний размер пенсии составит 23,4 тыс. руб.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

Размер индексации страховых пенсий в 2024 году составит 7,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на утвержденный проект бюджета Социального фонда. В результате средний размер выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тыс. руб.

По данным газеты, проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы был одобрен в пятницу на заседании правительства. Это первый проект бюджета, который был сформирован после объединения ПФР и ФСС в единую структуру и внедрения с этого года единого тарифа страховых взносов для работодателей.

Как отмечает «Коммерсантъ», в 2024 году совокупный объем бюджета Социального фонда составит 16,2 трлн руб., из которых 16 трлн будут сформированы за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, а оставшаяся сумма — средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023 год. При этом в нынешней версии проекта бюджета, по данным издания, уровень инфляции по итогам этого года составит 7,5%, в 2024 году сократится до 4,5%, в 2025–2026 годах — до 4%.

В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб. вместо 22,8 тыс. руб., прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок.

Вторая по объему статья расходов бюджета фонда — поддержка семей с детьми. В общей сложности на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры поддержки в 2024 году фонд потратит свыше 2,2 трлн руб. На третьем месте — расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, на которые в следующем году заложено порядка 1,1 трлн руб.

В июне РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов писал, что пенсии могут быть увеличены следующим образом:

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  • с 1 января 2024 года — индексация на 5,3% (в результате этого среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 772 руб.);
  • с 1 февраля 2025 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 3,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 24 120 руб.);
  • с 1 февраля 2026 года — индексация на 4% и с 1 апреля — «корректировка» на 2,8% (среднегодовой размер пенсии достигнет 25 690 руб.).

«С учетом планируемых увеличений пенсий соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%», — говорилось в пояснительных материалах к проекту бюджета.

Помимо этого, согласно проектировкам Минтруда, параллельно будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года он будет установлен в сумме 7968,4 руб. С 1 февраля 2024 года достигнет 8287,14 руб., а с 1 апреля вырастет до 8602,05 руб. С 1 февраля 2025 года она составит 8946,13 руб., а с 1 апреля — уже 9196,62 руб. Корректировка размера накопительной пенсии, пенсии работающих пенсионеров и срочной пенсионной выплаты в ближайшие три года не запланирована, говорилось в прошлой версии проекта. 

На фоне реформы по повышению пенсионного возраста власти ожидают дальнейшего снижения числа получателей страховой пенсии по старости. Их среднегодовая численность составит в 2024 году 39,96 млн человек, в 2025 году — 39,87 млн человек, в 2026 году — 39,69 млн человек, следует из проекта бюджета СФР. В их число не входят военные пенсионеры, поскольку они получают пенсии не через Соцфонд. Однако за счет индексаций расходы СФР на выплату страховых пенсий будут расти и увеличатся с 9,9 трлн руб. в 2024 году до 11,2 трлн руб. в 2026-м.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
индексация пенсии пенсии ПФР пенсионеры
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