В здании сельской администрации в Ленобласти произошел пожар
В здании администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило в 00:10 по местному времени (совпадает с мск), туда выехали пожарно-спасательные подразделения.
«По прибытии было установлено, что в одноэтажном административном здании горит помещение по всей площади. Площадь пожара составила 12 кв. м. Пострадавших нет, пожар ликвидировали. На месте работали две единицы техники, восемь человек личного состава», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.
Там подтвердили, что пожар произошел по адресу, где расположена администрация Сяськелевского сельского поселения.
По данным издания 47news, причиной пожара стали брошенные неизвестным мужчиной в окно администрации бутылки с горючей смесью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение путем поджога», пишет издание.
РБК направил запрос пресс-секретарю администрации Гатчинского муниципального района и обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
22 сентября возгорание произошло в здании администрации Тольятти, огонь охватил площадь в 10 кв. м, затронув дверь и обшивку крыльца, сообщали в ГУ МЧС по Самарской области. Baza без указания источника писала, что сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (центр «Э») МВД нашли на месте происшествия использованные бутылки с зажигательной смесью. В администрации Тольятти РБК сообщили, что правоохранительные органы устанавливают личность поджигателя.