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Старовойт заявил о пожаре на электроподстанции из-за взрывного устройства

Старовойт заявил о пожаре на электроподстанции из-за взрывного устройства под Курском
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Валентин Спринчак / ТАСС)

На электроподстанцию Суджа в Курской области было сброшено взрывное устройство, после чего начался пожар, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор. Возгорание было оперативно ликвидировано, перебоев с подачей электроэнергии не допущено», — написал Старовойт.

Электроподстанция Суджа находится рядом с населенным пунктом Замостье в Суджанском районе.

Курский губернатор сообщил о раненой при обстреле села с Украины
Политика

Власти приграничных с Украиной областей России регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. Курская область граничит на западе с Сумской областью Украины.

20 сентября Старовойт сообщил об обстреле села Волфино в Глушковском районе. По его словам, было зафиксировано не менее шести прилетов, пострадала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали с осколочными ранениями.

В тот же день был обстрелян поселок Тёткино, уточнил губернатор. По предварительным данным, в поселке никто не пострадал, хотя упали по меньшей мере 20 снарядов, был поврежден газопровод, повреждены пять домовладений.

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Курская область Роман Старовойт взрывное устройство подстанция Пожар
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