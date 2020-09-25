Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 13:48
«Ротору» засчитали техническое поражение в третьем матче подряд Спорт, 20:01 Чиновников и полицию предложили обязать прививаться от гриппа Общество, 19:56 Генштаб сообщил о военной активности НАТО рядом с границами России Политика, 19:55 Подписавшую обращение к Лукашенко рекордсменку Белоруссии уволили из МЧС Спорт, 19:43 Ставшую главой поселения уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира Политика, 19:41 ЕС попросил Украину не воспринимать его как банкомат Политика, 19:40 Минфин против криптовалют и блокировка Binance. Главные новости недели Крипто, 19:37 Чек-лист для бизнеса: какие возможности оптимизации вы упускаете РБК и Райффайзенбанк, 19:22 СМИ узнали о признании задержанного после нападения у Charlie Hebdо Общество, 19:20 Роспотребнадзор перечислил пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ Общество, 19:20 «Это переломный момент». Акции Carnival взлетели после отчета Barclays Инвестиции, 19:20 Валюта бьет новые рекорды, возвращение самоизоляции. Главные новости РБК Общество, 19:13 Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах» Экономика, 19:10 Норвегия и Швеция заявили об отсутствии легитимности у Лукашенко Политика, 19:09
Общество ,  
0 

Чиновников и полицию предложили обязать прививаться от гриппа

Минздрав решил значительно расширить перечень лиц, для которых профилактическая прививка от гриппа является обязательной. Проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«В период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 возрастают риски возникновения распространения микст-инфекции. ‎В целях недопущения массовой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо предотвратить в первую очередь, осложнения, связанные с гриппом», — говорится в документе.

Кого внесли в новый список для обязательных прививок против гриппа:

  • работники социальной и коммунальной и сферы предоставления услуг;
  • волонтеры;
  • вахтовики;
  • государственные гражданские и муниципальные служащие;
  • работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;
  • сотрудники правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

Ранее в этом перечне уже были дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 классов, учащиеся профессиональных образовательных организаций, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, больные хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями ‎и ожирением.

Собянин сообщил об увеличении числа заболевших гриппом и ОРВИ в три раза
Общество
Фото:Роман Денисов / Global Look Press

Материал дополняется.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter