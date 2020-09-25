Чиновников и полицию предложили обязать прививаться от гриппа

Минздрав решил значительно расширить перечень лиц, для которых профилактическая прививка от гриппа является обязательной. Проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«В период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 возрастают риски возникновения распространения микст-инфекции. ‎В целях недопущения массовой заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо предотвратить в первую очередь, осложнения, связанные с гриппом», — говорится в документе.

Кого внесли в новый список для обязательных прививок против гриппа:

работники социальной и коммунальной и сферы предоставления услуг;

волонтеры;

вахтовики;

государственные гражданские и муниципальные служащие;

работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

сотрудники правоохранительных органов, а также государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

Ранее в этом перечне уже были дети с 6 месяцев, учащиеся 1–11 классов, учащиеся профессиональных образовательных организаций, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники, больные хроническими заболеваниями, в том числе заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями ‎и ожирением.