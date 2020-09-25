В Роспотребнадзоре назвали способ избежать усиления мер против COVID-19

По мнению директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, избежать ужесточения мер, введенных из-за вируса, поможет всеобщее использование средств защиты, в том числе масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Если все граждане будут соблюдать меры предосторожности, в том числе пользоваться масками и перчатками, не нарушать социальную дистанцию, введения более жестких карантинных мер не потребуется, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Если <...> гигиенические мероприятия буду соблюдать все, то более жестких мер не потребуется. Потому что в мире еще не было ни вакцины, не было других подходов, но уже показали значимость проведение ограничительных мероприятий типа социальной дистанции, ношения масок, гигиены рук, [использования] санитайзеров, все это в совокупности позволило нам условно завершить весенний подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией», — сказал Горелов.

Он напомнил, что защита от коронавируса — дело каждого человека, и заявил, что рационально соблюдать те меры, которые уже доказали свою эффективность весной.

Горелов также назвал рост числа заболевших, который наблюдается в России в последние недели, ожидаемым. По его словам, это связано с тем, что в это время года традиционно усиливается заболеваемость респираторными вирусными инфекциями, к которым относится SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19. Горелов напомнил, что сейчас дети возвращаются в школы и детские сады после летних каникул, происходит формирование рабочих коллективов, поэтому циркуляция вируса усиливается.