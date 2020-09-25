Правительство запретило детские кружки и секции в подвалах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 13:48
Курс доллара превысил ₽78 впервые со 2 апреля Инвестиции, 16:53 Как устроены мобильные приложения для инвестирования РБК и Refinitiv, 16:45 Греф фразой «зарекаться невозможно» оценил возможность мирового карантина Общество, 16:39 Латвия и Эстония опубликовали санкционные списки белорусских чиновников Политика, 16:38 Прокуратура решила ликвидировать «Церковь последнего завета» Виссариона Общество, 16:34 ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке Лиги Европы Спорт, 16:24 Супермен отказался вернуться на досъемки «Лиги справедливости» Стиль, 16:18 Как работают деньги: об инвестициях и управлении частным капиталом РБК и Сбербанк Первый, 16:15 Skoda назвала сроки появления Fabia нового поколения Авто, 16:06 Власти Москвы расширили список групп для рекомендованной самоизоляции Общество, 16:06 Что должен уметь администратор сайта и где его искать Pro, 16:05 Правительство расширит меры поддержки проектов по утилизации мусора Бизнес, 16:01 Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Гамбурге Спорт, 15:48 Минский городской суд отказался освободить Марию Колесникову Политика, 15:47
Общество ,  
0 

Правительство запретило детские кружки и секции в подвалах

Новые правила противопожарной охраны будут действовать с 1 января 2021 года до 31 декабря 2026 года включительно
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Работа детских кружков и секций, а также проведение других мероприятий с участием детей в цокольных этажах зданий и подвалах запрещена. Такое положение содержится в новых правилах противопожарного режима, утвержденных правительством 16 сентября 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и празднеств, спортивных мероприятий)», — гласят новые правила.

Исключение одно — если такая деятельность предусмотрена проектной документацией.

Кроме того, на этаже с одним эвакуационным выходом запрещается размещение более десяти детей.

В августе приказом МЧС попало под запрет размещение в жилых домах магазинов мебели, автозапчастей, автомобильных масел и шин, магазинов по продаже синтетических ковров. Также в жилых домах запретили торговлю горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями, стройматериалами, бытовой химией и пиротехникой, работу прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания).

Правительство запретило закуривать на балконах
Общество
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС


В домах также запретили размещать предприятия бытового обслуживания, где применяются легковоспламеняющиеся вещества, за исключением парикмахерских, косметических салонов и мастерских по ремонту часов (площадью до 300 кв. м), объекты производственного и складского назначения, в том числе склады оптовой или мелкооптовой торговли (кроме внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов).

В сентябре производители мебели и Минпромторг попросили отменить запрет на размещение мебельных магазинов в многоквартирных жилых домах. Как сообщили в Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР), в стране насчитывается 61,9 тыс. мебельных магазинов, шоурумов и специализированных салонов, 10,7 тыс. из которых зарегистрированы в жилых домах. В итоге под запрет попал каждый пятый мебельный магазин в стране, отметили в АМДПР.

Ассоциация обратилась в Минпромторг, где поддержали позицию мебельщиков. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов направил главе МЧС РФ официальное письмо с просьбой отменить данный запрет.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства
Автор
Владислав Гордеев
противопожарная охрана правительство постановление
Материалы по теме
СК назвал поджог причиной пожара в наркологической больнице в Красноярске
Общество
Глава СК поручил провести проверку после пожара в доме на Кубани
Общество
В Краснодаре произошел пожар в восьмиэтажном жилом доме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter