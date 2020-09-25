Правительство запретило детские кружки и секции в подвалах

Новые правила противопожарной охраны будут действовать с 1 января 2021 года до 31 декабря 2026 года включительно

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Работа детских кружков и секций, а также проведение других мероприятий с участием детей в цокольных этажах зданий и подвалах запрещена. Такое положение содержится в новых правилах противопожарного режима, утвержденных правительством 16 сентября 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и празднеств, спортивных мероприятий)», — гласят новые правила.

Исключение одно — если такая деятельность предусмотрена проектной документацией.

Кроме того, на этаже с одним эвакуационным выходом запрещается размещение более десяти детей.

В августе приказом МЧС попало под запрет размещение в жилых домах магазинов мебели, автозапчастей, автомобильных масел и шин, магазинов по продаже синтетических ковров. Также в жилых домах запретили торговлю горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями, стройматериалами, бытовой химией и пиротехникой, работу прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и прачечных самообслуживания).