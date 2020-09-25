Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 сентября

В Москве советуют вернуть удаленку, а пожилым не выходить из дома, регионы готовятся к новой волне коронавируса, в Европе новые рекорды по заболеваемости; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,128 млн человек (плюс 6595 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 19 948 человек (плюс 149 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 929,8 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве с 28 сентября работодателям рекомендовано вновь отправить как можно больше сотрудников на удаленку, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями власти столицы просят по возможности не выходить из дома.

Выявляемое ежесуточно число новых больных в России растет десятый день подряд: 6595 человек — наибольший показатель с середины июля. В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. заболевших.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Власти нескольких регионов рассказали РБК, как готовятся к приходу возможной второй волны COVID-19. Вновь вводить ограничительные меры в регионах пока не планируется, но резерв мест для таких больных создан.

Вирусологи заявляют, что считать подъем заболеваемости с началом осени приходом второй волны нельзя. Основным критерием должно быть значительное превышение числа новых пациентов над числом выписываемых.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Те, кто переболел коронавирусом в этом сезоне, могут не делать прививку от COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло почти 31,8 млн, из них более 973,6 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 31,93 млн человек, из них 977 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,93 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,73 млн), на третьем — Бразилия (более 4,59 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 784 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В Израиле в связи с ростом заболеваемости возвращаются строгие карантинные меры. В этот период работу продолжат только продуктовые магазины, а также те, что торгуют товарами первой необходимости. Работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена. Жителям запрещено отходить дальше чем на 1 км от дома.

В Великобритании и Франции 24 сентября были зафиксированы рекорды по суточному приросту новых заболевших COVID-19 с начала пандемии. Британские специалисты зафиксировали за сутки 6,6 тыс. новых диагнозов, во Франции 16 096 новых зараженных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна коронавирусной инфекции. Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения в последние дни превысило 3 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.