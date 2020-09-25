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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 сентября

В Москве советуют вернуть удаленку, а пожилым не выходить из дома, регионы готовятся к новой волне коронавируса, в Европе новые рекорды по заболеваемости; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,128 млн человек (плюс 6595 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 19 948 человек (плюс 149 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 929,8 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве с 28 сентября работодателям рекомендовано вновь отправить как можно больше сотрудников на удаленку, пожилых и страдающих хроническими заболеваниями власти столицы просят по возможности не выходить из дома.
  • Выявляемое ежесуточно число новых больных в России растет десятый день подряд: 6595 человек — наибольший показатель с середины июля. В Москве впервые с конца июня выявили более 1 тыс. заболевших.
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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Власти нескольких регионов рассказали РБК, как готовятся к приходу возможной второй волны COVID-19. Вновь вводить ограничительные меры в регионах пока не планируется, но резерв мест для таких больных создан.
  • Вирусологи заявляют, что считать подъем заболеваемости с началом осени приходом второй волны нельзя. Основным критерием должно быть значительное превышение числа новых пациентов над числом выписываемых.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Те, кто переболел коронавирусом в этом сезоне, могут не делать прививку от COVID-19, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло почти 31,8 млн, из них более 973,6 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 31,93 млн человек, из них 977 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 6,93 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,73 млн), на третьем — Бразилия (более 4,59 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 784 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Израиле в связи с ростом заболеваемости возвращаются строгие карантинные меры. В этот период работу продолжат только продуктовые магазины, а также те, что торгуют товарами первой необходимости. Работа «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена. Жителям запрещено отходить дальше чем на 1 км от дома.
  • В Великобритании и Франции 24 сентября были зафиксированы рекорды по суточному приросту новых заболевших COVID-19 с начала пандемии. Британские специалисты зафиксировали за сутки 6,6 тыс. новых диагнозов, во Франции 16 096 новых зараженных.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране началась вторая волна коронавирусной инфекции. Количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения в последние дни превысило 3 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор
Юлия Сапронова
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