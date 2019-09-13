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Греф посоветовал не готовиться ко «вчерашнему кризису»
Российская экономика пока не очень готова к новым рискам, считает глава Сбербанка Герман Греф. Ей предстоит столкнуться с новым «сырьевым шоком», предупредил он
Герман Греф (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российскую экономику может ждать новый «нефтяной шок», властям нельзя готовиться ко «вчерашнему кризису», заявил глава Сбербанка Герман Греф на Московском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Я вообще боюсь слов «мы готовы к кризису», потому что каждый кризис мы готовимся к прошлому кризису. Аналогия — линия Мажино», — сказал Греф, имея в виду систему укреплений во Франции, которую немецкие войска преодолели в ходе Второй мировой войны. «Французы были убеждены, что построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились. И просто потерпели гигантский крах», — добавил банкир.

«Вот у нас такая же история. Если мы будем готовиться ко вчерашнему кризису, то мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, у нас впереди. И сырьевой шок под названием «снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире». И это приведет к очень низким ценам на нефть», — полагает глава Сбербанка. Нефтяные котировки могут упасть значительно ниже цены отсечения по бюджетному правилу (около $40), добавил он.

«И надо готовится к этим новым рискам. И мы к ним не очень готовы», — заключил Греф.

В рамках бюджетного правила правительство направляет сверхдоходы от продажи нефти дороже $41,6 в Фонд национального благосостояния — таким образом, нефтяные деньги не используются для текущих экономических расходов. Минфин неоднократно заявлял, что благодаря этому механизму правительство снизило зависимость рубля от цен на нефть.

Пока российские власти не предсказывают обвал цен на нефть. Центробанк в своем прогнозе указывает, что в базовом сценарии цена барреля Urals в 2020 году составит $55, а в 2021-м и 2022-м — $50. Прогноз Минэкономразвития — $55–57 в следующие три года.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Герман Греф, кризис
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