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Чайка анонсировал масштабные проверки лесной отрасли
Прокурорские проверки по регионам пройдут в первом полугодии 2020 года. Чайка призвал оценить деятельность местных властей, а также обратил внимание на низкий уровень раскрытия уголовных дел о незаконной рубке леса

В первом полугодии 2020 года в российских регионах пройдут масштабные прокурорские проверки в лесной отрасли. Об этом на совещании в Красноярске, посвященном исполнению законодательства в сфере лесопользования, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

В ходе проверок прокуроры должны оценить деятельность органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ и законности распоряжения лесными участками. Кроме этого, Чайка потребовал обратить внимание на сроки инвентаризации лесов и постановки земель лесного фонда на кадастровый учет. «Пресекайте факты необоснованного исключения сведений о них из государственных реестров», — заявил он (цитата по ТАСС).

По словам генпрокурора, по итогам прошлого года в трети регионов, в том числе Бурятии, Карелии, Новгородской и Тюменской областях, выросло число незаконных рубок. Он отметил, что прокуроры выявили случаи нелегальной заготовки древесины, «которые нередко совершаются при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц региональных органов лесного хозяйства, подведомственных им учреждений» (цитата по стенограмме на сайте Генпрокуратуры). Нарушения нередко происходят под видом санитарно-оздоровительных мероприятий, добавил Чайка.

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Закон также нарушают органы исполнительной власти, которые не имеют актуальной информации о состоянии лесов. По словам Чайки, несвоевременная постановка особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда на кадастровый учет «способствует их выбытию из собственности Российской Федерации».

Генпрокурор также отметил нарушения законодательства со стороны предпринимателей, которые предоставляют недостоверные данные об объемах заготовленной древесины и не следуют противопожарным и санитарным нормам.

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В ходе совещания Чайка обратил внимание на низкий уровень раскрытия уголовных дел, по фактам незаконных рубок и уничтожения лесов. Генпрокурор отметил, что большинство из них прекращается за истечением срока давности. «До суда доходит только треть дел по порубкам и не более 5% по уничтожению леса огнем», — пояснил Чайка.

По данным опроса «Левада-центра», представленного в сентябре, большинство респондентов считают желание скрыть незаконные вырубки леса (51%) и халатность властей (44%) основной причиной природных пожаров. Еще 24% опрошенных уверены, что к ним приводят нежелание властей тужить пожары.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Юрий Чайка, Генпрокуратура
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