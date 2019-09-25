Чайка анонсировал масштабные проверки лесной отрасли

Прокурорские проверки по регионам пройдут в первом полугодии 2020 года. Чайка призвал оценить деятельность местных властей, а также обратил внимание на низкий уровень раскрытия уголовных дел о незаконной рубке леса

В первом полугодии 2020 года в российских регионах пройдут масштабные прокурорские проверки в лесной отрасли. Об этом на совещании в Красноярске, посвященном исполнению законодательства в сфере лесопользования, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

В ходе проверок прокуроры должны оценить деятельность органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ и законности распоряжения лесными участками. Кроме этого, Чайка потребовал обратить внимание на сроки инвентаризации лесов и постановки земель лесного фонда на кадастровый учет. «Пресекайте факты необоснованного исключения сведений о них из государственных реестров», — заявил он (цитата по ТАСС).

По словам генпрокурора, по итогам прошлого года в трети регионов, в том числе Бурятии, Карелии, Новгородской и Тюменской областях, выросло число незаконных рубок. Он отметил, что прокуроры выявили случаи нелегальной заготовки древесины, «которые нередко совершаются при попустительстве, а иногда и явном покровительстве должностных лиц региональных органов лесного хозяйства, подведомственных им учреждений» (цитата по стенограмме на сайте Генпрокуратуры). Нарушения нередко происходят под видом санитарно-оздоровительных мероприятий, добавил Чайка.

Закон также нарушают органы исполнительной власти, которые не имеют актуальной информации о состоянии лесов. По словам Чайки, несвоевременная постановка особо охраняемых природных территорий и земель лесного фонда на кадастровый учет «способствует их выбытию из собственности Российской Федерации».