National Geographic смоделировал последние минуты полета пропавшего MH370

В новом документальном фильме National Geographic впервые удалось реконструировать, как могли проходить последние минуты полета малайзийского Boeing 777, который ищут с 2014 гола

Полет Boeing 777 Malaysia Airlines завершился тем, что самолет вошел в штопор и разбился о морскую поверхность. Такую версию событий представил телеканал National Geographic в новом документальном фильме, премьера которого состоится 27 сентября.

Самолет, выполнявший рейс MH370 Куала-Лумпур — Пекин, пропал с радаров 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

По версии малайзийских властей, через два часа после взлета самолет отклонился от курса и развернулся в сторону Малайзии. Затем самолет пропал с радаров, но продолжил поддерживать связь со спутником. Boeing семь раз подтверждал установление связи со спутником, что говорит о том, что он пролетел не менее шести часов. Последний выход на связь произошел на юге Индийского океана недалеко от Австралии.

Что произошло в последние минуты полета, неизвестно. Следователям так и не удалось установить настоящую причину возможной гибели рейса. Расследование было осложнено тем, что у экспертов нет возможности изучить обломки, говорил глава следственной группы Кок Су Чона.

В своем фильме National Geographic опирается на расчеты инженеров Boeing, которые рассчитали поведение самолета в последние минуты рейса. По их версии, самолет пролетел на автопилоте 7,5 часов, после чего у него кончилось топливо и он начал резко снижаться. «Первым загорелся правый двигатель. Автопилот компенсирует дисбаланс, увеличивая тягу на левом двигателе. Несколько минут спустя загорается второй двигатель. Без энергии отключается автопилот, вводя самолет в долгое спиральное снижение», — говорится в фильме. В результате снижения самолет с большой скоростью ударяется о морскую поверхность.