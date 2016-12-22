Глава гражданской авиации Малайзии подал в отставку после доклада о MH370

Руководитель департамента гражданской авиации Малайзии Азхаруддин Абд Рахман подал в отставку после публикации доклада об исчезновении самолета Boeing 777, который в марте 2014 года выполнял рейс MH370 Куала-Лумпур — Пекин. Об этом сообщает The Star.

«Тогда как доклад комиссии не возлагает ответственность за произошедшее на департамент гражданской авиации, в нем есть ряд очень ясных выводов, связанных с работой авиадиспетчерской службы аэропорта Куала-Лумпура, где говорится, что диспетчер не выполнил определенных стандартных процедур контроля воздушного движения», — сказал он.

Абд Рахман заявил, что сделал все возможное для поиска MH370 в прошедшие четыре года и был тверд в намерении найти ответы на вопросы о его исчезновении. Его отставка вступит в силу через 14 суток.

30 июля малайзийская следственная группа представила доклад о расследовании исчезновения лайнера. Глава группы Кок Су Чон заявил, что прийти к каким-либо конкретным выводам не удалось. При этом следователи смогли установить, что перед исчезновением самолет перешел на ручное управление и резко взял обратный курс. По словам Кок Су Чона, отключение связи с диспетчерами и разворот лайнера указывают на постороннее вмешательство.

Boeing 777-200, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин​, пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном. На борту находились 239 человек. За несколько лет спасатели нашли лишь несколько обломков самолета.