Следователи представили итоги расследования исчезновения рейса MH370

Малайзийская следственная группа не смогла прийти к конкретным выводам о причинах исчезновения в 2014 году лайнера MH370 Malaysia Airlines. Об этом сообщает газета The Guardian по итогам пресс-конференции главы следственной группы Кок Су Чона, который представил в Куала-Лумпуре доклад о расследовании исчезновения лайнера.

«Мы не можем с какой-либо определенностью определить причину, по которой самолет отклонился от запланированного маршрута», — заявил Кок Су Чон. «Команда не может определить реальную причину исчезновения», — добавил он.

По словам главы исследовательской группы, работа была осложнена тем, что от лайнера практически не осталось обломков, а изучение переговоров пилотов или записей видеокамер наблюдения не показало ничего необычного в поведении экипажа самолета. Следователям удалось установить, что перед исчезновением самолет резко взял обратный курс, перейдя на ручное управление, сообщил Кок Су Чон.

«Мы можем заключить, что MH370 развернулся и что этот разворот был осуществлен не из-за каких-либо аномалий в работе механической системы. Разворот был сделан не на автопилоте, а в результате ручного управления», — пояснил он.

Он также сказал, что отключение связи с диспетчерами и резкий разворот самолета обратно «непреодолимо указывают» на некое постороннее вмешательство, однако отметил, что до сих пор ни одна террористическая группа не взяла на себя ответственность.

Boeing 777-200, следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин​, пропал 8 марта 2014 года над Индийским океаном. На борту самолета находились 239 человек. Поиски пропавшего борта велись несколько лет. Спасателям удалось найти всего несколько подтвержденных обломков этого самолета, в частности, один был обнаружен на берегу острова Реюньон летом 2015 года, затем на Маврикии найден фрагмент крыла.