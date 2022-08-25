Путин наградил орденами Мордашова, Николая Дроздова и Родиона Щедрина

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении композитора Родиона Щедрина, председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова и телеведущего Николая Дроздова

Николай Дроздов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград и званий в различных областях деятельности. Указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени президент наградил композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина

Щедрин — советский и российский композитор, педагог и общественный деятель. Написал музыку для балетов «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», «Дама с собачкой», нескольких опер («Мертвые души», «Лолита» и «Очарованный странник» и др.), писал сочинения для оркестров, музыку для кино и театральных постановок, известных не только в России, но и за рубежом. Композитор стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Путин наградил зоолога, ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова. Орден вручили за большой вклад в развитие отечественной культуры, а также многолетнюю плодотворную работу.

Орденом III степени президент наградил актера Сергея Шакурова и заместителя министра юстиции Али Алханова.

Орден Дружбы президент вручил председателю совета директоров и основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову — «за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу».

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Мордашов — основной бенефициар «Северстали», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Он владеет в ней 77,03% акций.

После начала спецоперации на Украине Мордашов заявил, что это «трагедия двух братских народов» и надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось. ЕС ввел санкции против Мордашова 28 февраля. Ему запрещен въезд в ЕС, европейские активы миллиардера должны быть заморожены. Сам бизнесмен заявлял, что не понимает причин таких мер.