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Путин наградил орденами Мордашова, Николая Дроздова и Родиона Щедрина

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении композитора Родиона Щедрина, председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова и телеведущего Николая Дроздова
Николай Дроздов
Николай Дроздов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград и званий в различных областях деятельности. Указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени президент наградил композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина

Щедрин — советский и российский композитор, педагог и общественный деятель. Написал музыку для балетов «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», «Дама с собачкой», нескольких опер («Мертвые души», «Лолита» и «Очарованный странник» и др.), писал сочинения для оркестров, музыку для кино и театральных постановок, известных не только в России, но и за рубежом. Композитор стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Родион Щедрин и Владимир Путин

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Путин наградил зоолога, ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова. Орден вручили за большой вклад в развитие отечественной культуры, а также многолетнюю плодотворную работу.

Орденом III степени президент наградил актера Сергея Шакурова и заместителя министра юстиции Али Алханова.

Орден Дружбы президент вручил председателю совета директоров и основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову — «за большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетнюю добросовестную работу».

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Мордашов — основной бенефициар «Северстали», одной из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Он владеет в ней 77,03% акций.

После начала спецоперации на Украине Мордашов заявил, что это «трагедия двух братских народов» и надо сделать все необходимое, чтобы выход из этого конфликта был найден в самое ближайшее время и кровопролитие прекратилось. ЕС ввел санкции против Мордашова 28 февраля. Ему запрещен въезд в ЕС, европейские активы миллиардера должны быть заморожены. Сам бизнесмен заявлял, что не понимает причин таких мер.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Владимир Путин награды Алексей Мордашов Родион Щедрин Николай Дроздов
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