Путин подарил на юбилей Родиону Щедрину картину «Монтажник-высотник»

Родион Щедрин и Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Владимир Путин поздравил с 85-летием композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина, сообщает пресс-служба Кремля. На день рождения президент подарил ему картину «Монтажник-высотник» в память о песне, музыку к которой написал Щедрин.

Глава государства встретился с композитором в Кремле. «Я хочу Вас поздравить, хочу сделать это от всего сердца, от всей души, от сотен тысяч, а может быть, и от миллионов Ваших поклонников во всём мире. Я, конечно, не музыкальный критик, но и не нужно быть музыкальным критиком, чтобы знать, что Ваша музыка известна не только в нашей стране, но и во всём мире», — поздравил он Щедрина.

Путин отметил многогранный талант Щедрина, который позволил ему работать в различных областях музыки — от написания произведений для отдельных инструментов до музыки для оперы и балета. В завершение встречи Путин подарил Щедрину картину «Монтажник-высотник» художника Василия Денисова.

«Мало кто знает, Вы написали замечательную музыку для очень многих известных и популярных до сих пор в нашей стране художественных фильмов. В этой связи, Родион Константинович, хочу Вам вручить на память эту картину, называется она «Монтажник-высотник», — сказал президент. «Это «грехи» моей молодости. Спасибо большое», — ответил композитор. Именно Родион Щедрин является автором музыки к песне «Марш монтажников», которая прозвучала в 1957 году в фильме «Высота».

Родион Щедрин родился в 1932 году в Москве. Он обучался музыке в Московском хоровом училище и, позднее, в Московской консерватории, которую он окончил с отличием по специальностям композиция и фортепиано. В 1973 году он стал председателем правления Союза композиторов РСФСР. Он оставался на этом посту до 1990 года. Супругой Щедрина была балерина Майя Плисецкая, скончавшаяся в 2015 году.

Щедрин написал музыку для ряда сценических произведений, таких как балет «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Чайка», «Дама с собачкой». Ему же принадлежит оперы «Не только любовь», «Лолита» и «Очарованный странник». Также он является автором целого ряда симфонических и вокальных произведений.

До этого в сентябре Путин поздравил с юбилеем Иосифа Кобзона, подарив ему бронзовую статуэтку бизона. Вручая подарок, глава государства процитировал эпиграмму: «Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона».