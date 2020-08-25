В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умерли 4764 пациента

Фото: Пименов Роман / ТАСС

В Москве за последние 24 часа скончались 11 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умерли 4764 пациента. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали почти треть от всех летальных исходов. По официальным данным, всего в стране умер 16 579 человек с подтвержденным диагнозом.

По данным на утро 26 августа число заразившихся COVID-19 в России превысило 966 тыс. человек. Из них в Москве — 258 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (67 тыс.), Санкт-Петербург (35,5 тыс.), Нижегородская (26,8 тыс.) и Свердловская (24,5 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2357), Московской области (1171), Дагестане (485), Нижегородской области (451), Красноярском крае (437), Свердловской (420), Новосибирской (344), Ростовской (318) и Тульской (312) областях.