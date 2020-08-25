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В России за сутки выявили минимальное с апреля число случаев коронавируса

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 4 696 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Это минимум с 20 апреля, когда было зафиксировано 4 268 случаев заражения.

С учетом новых случаев количество заболевших выросло до 966 189. Также в России в течение 24 часов скончались 120 человек с COVID-19, общее число летальных исходов составило 16 568.

Больше всего инфицированных за сутки зафиксировали в Москве — 681.

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Теги: коронавирус, статистика, Россия
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